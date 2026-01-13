Звезда «Игры престолов» вышла на публику в кожаной мини-юбке и жакете

29-летняя знаменитость посетила премьеру сериала «Ограбление», которая состоялась 12 января в Лондоне. Для закрытого мероприятия актриса выбрала черный кожаный жакет с металлическими пуговицами и мини-юбку. Артистка добавила к наряду капроновые колготки, туфли на каблуках и кафф. Звезда «Игры престолов» позировала с пучком с прядями у лица и макияжем с серебристыми тенями, черными стрелками и розовой помадой.