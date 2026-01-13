Ричмонд
На звезду фильма «Один дома» завели уголовное дело

На актера Дэниела Стерна завели уголовное дело из-за склонения к проституции
Дэниел Стерн в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
Источник: Legion-Media.ru

В отношении звезды фильма «Один дома» Дэниела Стерна завели уголовное дело из-за склонения к проституции. Об этом пишет TMZ.

Американский актер, исполнивший роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в знаменитой франшизе, предстанет перед судом в Калифорнии. Сообщается, что ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере тысячи долларов.

Инцидент произошел 10 декабря 2025 года. 68-летний актер находился в отеле в Камарило и хотел договориться с проституткой о совместном времяпровождении. В планы Стерна вмешалась полиция, его обвинили в склонении к проституции.