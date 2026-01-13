Друзья Кита Урбана обеспокоены его состоянием после развода с Николь Кидман

Окружение певца Кита Урбана переживает за его состояние после развода с актрисой Николь Кидман. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инсайдер, близкий к артисту, заявил, что певец «совершенно потерян без своей семьи». По словам источника, артист пропустил вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Фейт, а также провел Рождество в одиночестве.
«Кит больше не знает, где его дом. Он сосредоточен на работе, и это удерживает его в Нэшвилле, но это человек, который родился в Новой Зеландии, вырос в Австралии и создал семью в США. Он потерял все навигационные приборы», — заявил собеседник таблоида.
Сообщается, что после развода за знаменитостью постоянно присматривают его друзья.
Ранее сообщалось, что Николь Кидман и Кит Урбан долго не могли развестись из-за детей.