Друзья Кита Урбана обеспокоены его состоянием после развода с Николь Кидман

DM: певец Кит Урбан пропустил день рождения дочери Фейт после развода с Кидман
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Окружение певца Кита Урбана переживает за его состояние после развода с актрисой Николь Кидман. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер, близкий к артисту, заявил, что певец «совершенно потерян без своей семьи». По словам источника, артист пропустил вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Фейт, а также провел Рождество в одиночестве.

«Кит больше не знает, где его дом. Он сосредоточен на работе, и это удерживает его в Нэшвилле, но это человек, который родился в Новой Зеландии, вырос в Австралии и создал семью в США. Он потерял все навигационные приборы», — заявил собеседник таблоида.

Сообщается, что после развода за знаменитостью постоянно присматривают его друзья.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман и Кит Урбан долго не могли развестись из-за детей.