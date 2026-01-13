Друзья Кита Урбана обеспокоены его состоянием после развода с Николь Кидман

«Кит больше не знает, где его дом. Он сосредоточен на работе, и это удерживает его в Нэшвилле, но это человек, который родился в Новой Зеландии, вырос в Австралии и создал семью в США. Он потерял все навигационные приборы», — заявил собеседник таблоида.