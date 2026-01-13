46-летняя Кейт Хадсон вышла на публику в кружевном платье с глубоким декольте

На днях знаменитость посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон. Артистка добавила к образу черные широкие брюки с завышенной талией, туфли на каблуках, кольцо и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с коричневыми тенями и блеском для губ.