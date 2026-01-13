Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

46-летняя Кейт Хадсон вышла на публику в кружевном платье с глубоким декольте

Актриса показала фигуру в кружевном платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в платье с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кейт Хадсон / фото: соцсети
Кейт Хадсон / фото: соцсети

46-летняя звезда фигуру в белом кружевном платье-миди с глубоким декольте и объемными бедрами, которое дополнила черными туфлями на каблуках. Актриса также надела массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах с коричневыми стрелками.

На днях знаменитость посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон. Артистка добавила к образу черные широкие брюки с завышенной талией, туфли на каблуках, кольцо и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с коричневыми тенями и блеском для губ.

Ранее Кейт Хадсон призналась, что ненавидит электронную почту.