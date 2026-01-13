История о том, как снимали фильм «Стенька Разин» (второе название «Понизовая вольница») — это история проб и ошибок, гениальных находок и непреодолимых по тем временам трудностей. В основе сюжета лежала популярная народная песня «Из-за острова на стрежень», повествующая о мятежном атамане Степане Разине, который в порыве ревности и гнева бросает в Волгу плененную персидскую княжну. Производством занялся предприимчивый фотограф и издатель Александр Дранков, собравший первую в стране профессиональную съемочную группу. Их работа стала настоящим прорывом, доказав, что кино в России может быть не только зарубежной диковинкой, но и собственным, мощным искусством.
Особенности съемочного процесса
Съемки фильма «Стенька Разин» были настоящим первопроходчеством, где каждый прием и решение становились прецедентом. Команде Дранкова приходилось создавать каноны на ходу, опираясь на интуицию и смекалку.
Одна камера, один ракурс
Фильм снимался на единственную подержанную камеру французской фирмы Pathé. Важнейшей технической особенностью стало то, что каждая из шести сцен была снята одним непрерывным планом, без монтажных склеек. Камера статично фиксировала действие от начала до конца, как если бы зритель наблюдал за театральной сценой. Это был вынужденный, но осознанный выбор, позволивший выстроить цельное и динамичное повествование в рамках короткого хронометража.
Театральные корни и новая выразительность
Поскольку профессиональных киноактеров не существовало, на роли были приглашены артисты петербургских театров. Их игра была чрезмерно экспрессивной, с широкой жестикуляцией и мимикой, рассчитанной на последний ряд галерки. Однако в этом был и свой смысл: в отсутствие слова именно такая выразительность тела должна была донести эмоции до зрителя. Кроме того, режиссер Владимир Ромашков впервые для кино начал экспериментировать с мизансценой — расположением актеров в кадре, чтобы усилить драматургию.
Натура как главный художник
Вопреки практике современных ему европейских фильмов, которые часто снимались в павильонах, Дранков сделал ставку на натурные съемки. Волга, лес, небо стали полноценными «декорациями», придав ленте невиданный масштаб и эпичность. Эта органичная естественность (как позже назовут ее критики) стала главным открытием фильма. Дранков интуитивно понял, что сила кинематографа — в способности запечатлеть реальный мир, его текстуры и движение, что и отличало новое искусство от театра.
Когда проходили съемки фильма «Стенька Разин»
Съемочный процесс первой русской игровой картины занял всего несколько летних дней 1908 года. Точные даты не сохранились, однако известно, что работа велась в теплый сезон, что было критически важно для натурных сцен на воде и в лесу. Команда выехала на берега Волги под Петербургом, чтобы запечатлеть и просторы реки, и лесные чащи. Такой график был обусловлен не только погодой, но и желанием Дранкова поскорее выпустить фильм в прокат и опередить потенциальных конкурентов, почувствовавших перспективу нового рынка. Уже 15 октября 1908 года картина с триумфом была представлена публике в петербургских кинотеатрах.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Несмотря на кажущуюся простоту, путь создания «первой ласточки» был тернист. Команда столкнулась с чередой препятствий, каждое из которых было вызовом для пионеров кино.
Камера Pathé, которую использовали Дранков и оператор Николай Козловский, не имела видоискателя. Оператор не видел, что именно попадает в кадр в реальном времени, и действовал почти вслепую, полагаясь на свой фотографический опыт. Именно этим во многом объясняются некоторые ошибки кадрирования, когда актеры оказывались на краю или временно вовсе покидали кадр.
Панорамные съемки с движущейся лодки, которыми открывается фильм, стали настоящей головной болью. Специальных кранов или тележек не существовало, поэтому для съемки движения лодку с камерой буксировали на веслах, пытаясь добиться плавности. Эти первые в русском кино панорамы были дерзкой, но трудновыполнимой задумкой.
Приглашенные театральные артисты были звездами сцены, но полными новичками перед кинокамерой. Им приходилось переучиваться: сдерживать привычную к театральному залу экспрессию, запоминать точные маршруты перемещения по площадке, чтобы не выйти из кадра, и играть без единого слова, что было непривычно и сложно.
Кто сыграл в фильме «Стенька Разин»
К сожалению, имена большинства актеров, участвовавших в этом историческом проекте, не сохранились. Кинопроизводство тогда не считалось серьезным искусством, и титры с полным составом были редкостью. Однако главная роль навсегда связана с именем Евгения Петрова-Краевского, артиста труппы Петербургского народного дома, который и воплотил на экране образ могучего и страстного атамана. Роль персидской княжны, первой женской роли в русском кино, исполнила Александра Гончарова (по другим источникам — актриса под фамилией Блюменталь-Тамарина). Их имена стали символами начала долгой и славной истории российского кинематографа.
Интересные факты о фильме «Стенька Разин»
За кадром этой короткой ленты скрывается немало удивительных деталей, которые раскрывают амбиции ее создателей.
«Стенька Разин» стал первым русским фильмом, для которого была специально написана оригинальная музыкальная партитура. Ее автором выступил не кто иной, как знаменитый композитор Михаил Ипполитов-Иванов, директор Московской консерватории. Владельцам кинотеатров рассылались ноты с рекомендацией исполнять музыку во время сеанса силами хора, оркестра или просто на граммофоне.
Хотя Дранков и снимал до этого другие ленты, именно «Стеньку Разина» он громко провозгласил «первым русским художественным фильмом». Это был блестящий маркетинговый ход, позволивший привлечь внимание публики и навсегда вписать свое имя в историю. Он даже заказал громкую рекламную кампанию в газетах, что для кинопроката того времени было новаторством.
Премьера фильма стала феноменом. Зрители в залах подхватывали и пели знакомую песню «Из-за острова на стрежень», глядя на экран. Эта эмоциональная, почти стихийная реакция доказала, что кино может найти беспрецедентный отклик в сердцах людей, став по-настоящему народным зрелищем, а не просто технологической диковиной для избранных.