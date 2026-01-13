Съемочный процесс первой русской игровой картины занял всего несколько летних дней 1908 года. Точные даты не сохранились, однако известно, что работа велась в теплый сезон, что было критически важно для натурных сцен на воде и в лесу. Команда выехала на берега Волги под Петербургом, чтобы запечатлеть и просторы реки, и лесные чащи. Такой график был обусловлен не только погодой, но и желанием Дранкова поскорее выпустить фильм в прокат и опередить потенциальных конкурентов, почувствовавших перспективу нового рынка. Уже 15 октября 1908 года картина с триумфом была представлена публике в петербургских кинотеатрах.