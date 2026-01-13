«Пищеблок» — это мистический триллер о вампирах в пионерских галстуках. Но также это ностальгическая и беспощадная картина уходящей эпохи, где под жарким советским солнцем скрываются древние тайны. Секрет пронзительной атмосферы сериала во многом кроется в его аутентичных локациях, которые сохранили дух своего времени. В статье рассказываем, где снимали первый сезон сериала «Пищеблок».