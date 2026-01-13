Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали сериал «Пищеблок»: ключевые локации 1-го сезона

Создатели сериала не стали строить огромные павильоны, а отправились на натуру, чтобы найти локации, которые дышат подлинной атмосферой конца 1980-х годов. Вспоминаем, где снимали первый сезон сериала «Пищеблок»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Пищеблок
Кадр из сериала «Пищеблок»

«Пищеблок» — это мистический триллер о вампирах в пионерских галстуках. Но также это ностальгическая и беспощадная картина уходящей эпохи, где под жарким советским солнцем скрываются древние тайны. Секрет пронзительной атмосферы сериала во многом кроется в его аутентичных локациях, которые сохранили дух своего времени. В статье рассказываем, где снимали первый сезон сериала «Пищеблок». 

В каком городе и локациях снимали сериал «Пищеблок»

Основная площадка, где снимали сериал «Пищеблок», — это заброшенный пионерлагерь «Искра» в Тверской области, близ деревни Дуденево. Лагерь не функционировал с 2005 года и к моменту съемок представлял собой печальное зрелище. Однако эта заброшенность и стала его главным козырем.

Художнику-постановщику Анне Козловой и ее команде понадобилось два месяца, чтобы не просто отреставрировать, а воскресить лагерь: восстановить корпуса, покрасить стены в узнаваемые цвета, развесить агитационные плакаты и наполнить территорию жизнью лета 1980 года. Здесь снимались все сцены жизни лагеря «Буревестник»: линейки у флагштока, обеды в столовой, ночные вылазки и напряженные разговоры в вожатской.

Кадр из сериала Пищеблок
Кадр из сериала «Пищеблок»

Для некоторых специфичных сцен создатели обратились к соседнему, действующему лагерю «Чайка». Там были сняты кадры с высокой водонапорной башней и открытой деревянной эстрадой, которые стали визитной карточкой сериала. Еще одним ключевым «персонажем» стал теплоход, на котором герои прибывают в лагерь. В реальности это судно «Быстрый», капитан которого лично стоял за штурвалом во время съемок, придавая сценам дополнительную достоверность.

Но география съемок не ограничилась окрестностями лагеря. Для передачи масштаба истории авторы нашли и другие, не менее выразительные места.

  • Заброшенная церковь в Климово (Тверская область). Сцена «обмена» еды на пистолет снята в реально заброшенной с 1930-х годов церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее мрачное, полуразрушенное убранство идеально подошло для кадра. Правда, чтобы перенести храм к берегу реки, где он стоял по сюжету, пришлось использовать компьютерную графику.

  • «Кинодеревня» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область). Эпизод с воспоминаниями ветерана Серпа Ивановича о Гражданской войне снимался здесь. Атмосферные декорации, имитирующие российское село рубежа XIX—XX веков, позволили достоверно воссоздать сцену сражения.

  • Сталинская высотка на площади Красных Ворот (Москва). Квартира, где жили Валерка и его брат Денис, была найдена в одной из «сталинок». Интерьеры таких домов часто сохраняют дух советской эпохи, что сделало их идеальными для съемок трагической сцены, с которой начинается история главного героя.

Кто снимался в сериале «Пищеблок» 

Мария Абрамова и Петр Натаров в сериале Пищеблок
Мария Абрамова и Петр Натаров в сериале «Пищеблок»

Успех «Пищеблока» был бы невозможен без крепкой актерской работы, где переплелись имена опытных мастеров и ярких дебютантов. Каст получился на редкость гармоничным, и каждый исполнитель сумел наделить своего персонажа узнаваемыми чертами.

  • Петр Натаров — Валерка Лагунов, главный герой, вынужденный бороться с вампирами в лагере.

  • Даниил Вершинин — Игорь Корзухин, вожатый лагеря, чья судьба тесно переплетается с судьбой Валерки.

  • Ангелина Стречина — Вероника Несветова, вожатая лагеря и возлюбленная Игоря. 

  • Сергей Шакуров — ветеран Гражданской войны Серп Иванович, хранитель тайн лагеря. Главный антагонист. 

  • Мария Абрамова — Анастасийка Сергушина, возлюбленная Валерки. 

  • Илья Коробко — Денис, старший брат Валерки.

Также в фильме приняли участие Александр Новиков, Мария Кошина, Владислав Семилетков, Сергей Гилев, Наталия Потапова, Роман Евдокимов и другие актеры.  

Интересные факты о съемках сериала «Пищеблок»

Кадр из сериала Пищеблок
Кадр из сериала «Пищеблок»

Съемки масштабного проекта всегда окружены историями, которые раскрывают процесс изнутри. «Пищеблок» не исключение.

  • Художники не просто привели заброшенный лагерь в порядок. Они изучали архивы, фотографии и консультировались с бывшими вожатыми, чтобы воссоздать типичный лагерь 1980-х до мельчайших деталей: от фасона штор в корпусах до правильного состава аптечки в медпункте.

  • Не все локации были идеальны с географической точки зрения. Например, чтобы перенести заброшенную церковь в Климово к берегу Волги, художники по визуальным эффектам оцифровали ее снимки с дрона и встроили 3D-модель в нужный ландшафт, создав бесшовную и убедительную картинку.

  • Съемки на воде и ночные сцены в лесу порой проходили в непростых погодных условиях. Актерам-подросткам приходилось по нескольку часов находиться в холодной воде или работать под дождем, что потребовало от них настоящей выдержки и профессионализма.

  • Реквизиторы потратили месяцы на поиск подлинных вещей конца 1980-х: значки, пионерская форма, посуда в столовой, журналы, игры. Многие предметы были найдены на блошиных рынках или взяты из частных коллекций, что добавило кадрам аутентичности.

  • Заброшенность лагеря «Искра» сыграла на руку операторам. Естественная обветшалость некоторых построек, мох на стенах и приглушенные краски создали тревожную, ностальгическую атмосферу, которую сложно было бы воссоздать искусственно в павильоне.