«Пищеблок» — это мистический триллер о вампирах в пионерских галстуках. Но также это ностальгическая и беспощадная картина уходящей эпохи, где под жарким советским солнцем скрываются древние тайны. Секрет пронзительной атмосферы сериала во многом кроется в его аутентичных локациях, которые сохранили дух своего времени. В статье рассказываем, где снимали первый сезон сериала «Пищеблок».
В каком городе и локациях снимали сериал «Пищеблок»
Основная площадка, где снимали сериал «Пищеблок», — это заброшенный пионерлагерь «Искра» в Тверской области, близ деревни Дуденево. Лагерь не функционировал с 2005 года и к моменту съемок представлял собой печальное зрелище. Однако эта заброшенность и стала его главным козырем.
Художнику-постановщику Анне Козловой и ее команде понадобилось два месяца, чтобы не просто отреставрировать, а воскресить лагерь: восстановить корпуса, покрасить стены в узнаваемые цвета, развесить агитационные плакаты и наполнить территорию жизнью лета 1980 года. Здесь снимались все сцены жизни лагеря «Буревестник»: линейки у флагштока, обеды в столовой, ночные вылазки и напряженные разговоры в вожатской.
Для некоторых специфичных сцен создатели обратились к соседнему, действующему лагерю «Чайка». Там были сняты кадры с высокой водонапорной башней и открытой деревянной эстрадой, которые стали визитной карточкой сериала. Еще одним ключевым «персонажем» стал теплоход, на котором герои прибывают в лагерь. В реальности это судно «Быстрый», капитан которого лично стоял за штурвалом во время съемок, придавая сценам дополнительную достоверность.
Но география съемок не ограничилась окрестностями лагеря. Для передачи масштаба истории авторы нашли и другие, не менее выразительные места.
Заброшенная церковь в Климово (Тверская область). Сцена «обмена» еды на пистолет снята в реально заброшенной с 1930-х годов церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее мрачное, полуразрушенное убранство идеально подошло для кадра. Правда, чтобы перенести храм к берегу реки, где он стоял по сюжету, пришлось использовать компьютерную графику.
«Кинодеревня» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область). Эпизод с воспоминаниями ветерана Серпа Ивановича о Гражданской войне снимался здесь. Атмосферные декорации, имитирующие российское село рубежа XIX—XX веков, позволили достоверно воссоздать сцену сражения.
Сталинская высотка на площади Красных Ворот (Москва). Квартира, где жили Валерка и его брат Денис, была найдена в одной из «сталинок». Интерьеры таких домов часто сохраняют дух советской эпохи, что сделало их идеальными для съемок трагической сцены, с которой начинается история главного героя.
Кто снимался в сериале «Пищеблок»
Успех «Пищеблока» был бы невозможен без крепкой актерской работы, где переплелись имена опытных мастеров и ярких дебютантов. Каст получился на редкость гармоничным, и каждый исполнитель сумел наделить своего персонажа узнаваемыми чертами.
Петр Натаров — Валерка Лагунов, главный герой, вынужденный бороться с вампирами в лагере.
Даниил Вершинин — Игорь Корзухин, вожатый лагеря, чья судьба тесно переплетается с судьбой Валерки.
Ангелина Стречина — Вероника Несветова, вожатая лагеря и возлюбленная Игоря.
Сергей Шакуров — ветеран Гражданской войны Серп Иванович, хранитель тайн лагеря. Главный антагонист.
Мария Абрамова — Анастасийка Сергушина, возлюбленная Валерки.
Илья Коробко — Денис, старший брат Валерки.
Также в фильме приняли участие Александр Новиков, Мария Кошина, Владислав Семилетков, Сергей Гилев, Наталия Потапова, Роман Евдокимов и другие актеры.
Интересные факты о съемках сериала «Пищеблок»
Съемки масштабного проекта всегда окружены историями, которые раскрывают процесс изнутри. «Пищеблок» не исключение.
Художники не просто привели заброшенный лагерь в порядок. Они изучали архивы, фотографии и консультировались с бывшими вожатыми, чтобы воссоздать типичный лагерь 1980-х до мельчайших деталей: от фасона штор в корпусах до правильного состава аптечки в медпункте.
Не все локации были идеальны с географической точки зрения. Например, чтобы перенести заброшенную церковь в Климово к берегу Волги, художники по визуальным эффектам оцифровали ее снимки с дрона и встроили 3D-модель в нужный ландшафт, создав бесшовную и убедительную картинку.
Съемки на воде и ночные сцены в лесу порой проходили в непростых погодных условиях. Актерам-подросткам приходилось по нескольку часов находиться в холодной воде или работать под дождем, что потребовало от них настоящей выдержки и профессионализма.
Реквизиторы потратили месяцы на поиск подлинных вещей конца 1980-х: значки, пионерская форма, посуда в столовой, журналы, игры. Многие предметы были найдены на блошиных рынках или взяты из частных коллекций, что добавило кадрам аутентичности.
Заброшенность лагеря «Искра» сыграла на руку операторам. Естественная обветшалость некоторых построек, мох на стенах и приглушенные краски создали тревожную, ностальгическую атмосферу, которую сложно было бы воссоздать искусственно в павильоне.