Сюжет сериала, перенесенный в современные реалии, фокусируется на молодых супругах, которые в поисках спокойной жизни переезжают в дом детства мужа в тихом пригороде. Их идиллию нарушает появление новых соседей, чье странное поведение сначала кажется лишь поводом для насмешек, но быстро превращается в источник настоящей паранойи. Особое подозрение у главной героини Самиры вызывает загадочный Гэри, поселившийся в старом особняке. Ее навязчивое расследование приводит к раскрытию старых тайн района, стирая грань между блажью и реальной опасностью. В отличие от фильма, сериальный формат позволяет глубже исследовать предысторию не только главных героев, но и их соседей, превращая историю в многослойную драму с элементами детектива и черной комедии.