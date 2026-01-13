После долгого ожидания поклонники оригинала и новые зрители получат возможность окунуться в обновленную историю о темной стороне идеального американского быта. Над первым сезоном сериала «Пригород» работали ключевые фигуры оригинального фильма. Проект стремится сохранить сатирический дух и напряженность предшественника, перенеся их в цифровую эпоху. В статье рассказываем, что известно о проекте, когда он выйдет и кто в нем снимается.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Пригород»
Премьера первого сезона сериала «Пригород» назначена на 8 февраля 2026 года. Проект можно будет увидеть на стриминговом сервисе Peacock.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Пригород»
Создатели сериала сделали важный шаг для передачи аутентичной атмосферы, выбрав для съемок легендарную Colonial Street на студии Universal в Лос-Анджелесе. Здесь же снимался оригинальный фильм с Томом Хэнксом. Этот выбор — не просто дань уважения, а осознанное решение воссоздать тот самый узнаваемый, почти сюрреалистический образ типичного американского пригорода с его идеальными фасадами. Отказ от более дешевых локаций в других штатах позволил добиться визуальной преемственности и той особой эстетики, которая контрастирует с мрачными событиями сюжета.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Пригород»
Центральную пару, Самиру и Роба, играют Кеке Палмер и Джек Уайтхолл. Их союз обещает динамику, полную как комедийных, так и драматических моментов. Вокруг них выстроилась сильная ансамблевая команда. Особый интерес вызывают Джулия Даффи (звезда ситкомов 1980—1990-х) и Марк Прокш, которые воплощают эксцентричных соседей. Также в разноплановом составе заявлены Хэйли Джоэл Осмент, Джастин Кирк, Паула Пелл и Макс Карвер, что гарантирует глубину и неожиданные повороты в раскрытии персонажей этого странного сообщества.
О чем будет 1-й сезон сериала «Пригород»
Сюжет сериала, перенесенный в современные реалии, фокусируется на молодых супругах, которые в поисках спокойной жизни переезжают в дом детства мужа в тихом пригороде. Их идиллию нарушает появление новых соседей, чье странное поведение сначала кажется лишь поводом для насмешек, но быстро превращается в источник настоящей паранойи. Особое подозрение у главной героини Самиры вызывает загадочный Гэри, поселившийся в старом особняке. Ее навязчивое расследование приводит к раскрытию старых тайн района, стирая грань между блажью и реальной опасностью. В отличие от фильма, сериальный формат позволяет глубже исследовать предысторию не только главных героев, но и их соседей, превращая историю в многослойную драму с элементами детектива и черной комедии.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Пригород»
Ну и куда без занятных историй, связанных с постпродакшеном и съемками? Собрали несколько интересных фактов, которые помогут глубже проникнуться проектом.
Проект осуществляет прямое преемственное звено с классикой: оригинальный продюсер Брайан Грейзер и сценаристка Дэна Олсен вернулись в «Пригород» в роли исполнительных продюсеров. Их участие — гарантия сохранения уникального тона, балансирующего на грани абсурдной комедии и психологического триллера.
Адаптация — это не просто повторение. Сценарий, написанный Селестой Хаги и другими авторами, использует расширенный хронометраж для детальной проработки персонажей и их мотиваций, что было невозможно в полуторачасовом фильме. История становится более ансамблевой и сложной.
Съемки на Colonial Street — настоящая пасхалка для киноманов. Эта улица — живой музей, запечатлевший сотни сцен из знаменитых фильмов и сериалов, и ее использование добавляет проекту слоистости и исторического контекста.