Виктор Сухоруков высказался об эмигрировавшей Алле Пугачевой. Он признался, что раньше восхищался артисткой, но теперь его мнение о ней изменилось.
«Она обозвала меня рабом, холопом. Да, я был ее рабом. У меня и фотокарточка есть — в Кремле я с ней фотографировался», — цитирует актера «Комсомольская правда».
Виктор Иванович подчеркнул, что Алла Борисовна навсегда останется для него великой певицей, но из прошлой жизни. Сухоруков уверен, что сегодня Пугачева не имеет ничего общего с той артисткой, которая блистала на советской и российской сцене.
«Она остается для меня певицей. Но! В той жизни, в той стране! Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица», — заметил звезда фильма «Брат».
Сухоруков считает, что Пугачева могла сделать выбор в пользу родины. Он предполагает, что артистка могла бы открыть музыкальные школы по всей стране и передавать свои знания младшему поколению.
«Она могла бы быть академиком, открыть свои школы во всех регионах России. Могла бы быть королевой эстрады! Но она сделала свой выбор… в сторону какой-то обиды, может быть, на мою страну», — высказался актер.
Он также вспомнил, что в студенческие годы пересекался с Аллой Борисовной в ГИТИСе, где они оба учились. По словам Виктора Ивановича, в те времена Пугачева была еще «молодой Арлекиной».
«А сегодня это другой человек. Чужой. Прости, Алла Борисовна», — заключил Сухоруков.
Напомним, Алла Пугачева в 2022 году после начала спецоперации на Украине уехала из страны со своей семьей: мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и детьми — Лизой и Гарри. Сначала они жили в Израиле, а затем переехали на Кипр.
После отъезда из страны Алла Борисовна нелестно высказывалась о соотечественникам и коллегах, называя всех «рабами» и «холопами».