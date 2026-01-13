Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где сейчас звезды «Крика»: культовый слэшер изменил их судьбы

30 лет назад вышел фильм, который переосмыслил жанр хоррора. Рассказываем о судьбах главных действующих лиц «Крика»
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Крик
Кадр из фильма «Крик»

В 1996-м режиссер Уэс Крэйвен и сценарист Кевин Уильямсон явили миру историю о загадочном убийце в маске, терроризирующем небольшой городок Вудсборо. Так зародилась одна из самых живучих франшиз Голливуда.

В этом году празднуется 30 лет с выхода первого фильма на экраны, а зрители готовятся увидеть уже седьмую часть. По этому случаю мы решили изучить, как сложились судьбы ведущих исполнителей оригинальной картины.

Нив Кэмпбелл

Нив Кэмпбелл в фильме Крик
Нив Кэмпбелл в фильме «Крик»

Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл — наиболее известная героиня не только серии, но и всего жанра. Кэмпбелл появилась во всех первых пяти частях «Крика» и вернется в новой, которая ворвется в кинотеатры уже в конце февраля.

Нив Кэмпбелл в сериале Линкольн для адвоката
Нив Кэмпбелл в сериале «Линкольн для адвоката»

Нив не раз признавалась в отсутствии симпатий к ужасам. Однако именно эта роль до сих пор остается наиболее узнаваемой в ее карьере. Помимо этого она снималась в триллере «Дикость», криминальной комедии «Паника». Но преимущественно была задействована на ТВ: наиболее заметным вышло амплуа политтехнолога в «Карточном домике». Также мелькнула в «Анатомии страсти» и «Безумцах». В 2022-м присоединилась она к касту сериала «Линкольн для адвоката», где сыграла прокурора и бывшую жену главного героя. Ее появление ожидается и в четвертом сезоне шоу.

Кортни Кокс

Кортни Кокс в фильме Крик
Кортни Кокс в фильме «Крик»

Амбициозная телерепортер Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) приехала в Вудсборо освещать убийства и в итоге осталась на все серии «Крика», включая грядущую. Кокс одна из немногих, кто на момент съемок, уже была знаменитой. Конечно, благодаря роли Моники в культовом ситкоме «Друзья». Именно с этим образом она ассоциируется у поклонников в первую очередь. Кажется, так и будет даже если она снимется еще в 20 продолжениях хоррора. 

И все же он имеет важнейшую роль в ее жизни. В ходе работы над первой лентой, она познакомилась с будущим мужем Дэвидом Аркеттом. В этом браке у них родилась дочь Коко. Хотя пара распалась в 2013-м, они продолжили совместную работу во франшизе.

Кортни Кокс в сериале Город хищниц
Кортни Кокс в сериале «Город хищниц»

Кортни появлялась во многих ситкомах, но особняком стоит «Город хищниц», за который ее номинировали на «Золотой глобус». В нем она сыграла Джулс — сорокалетнюю разведенную женщину, которая пытается придать своей личной жизни второе дыхание. Но, к несчастью, куда важнее, где она не появилась. Ее лично хотел видеть Марк Черри в «Отчаянных домохозяйках», но из-за беременности этого не случилось.

Дэвид Аркетт

Кортни Кокс и Дэвид Аркетт в фильме Крик
Кортни Кокс и Дэвид Аркетт в фильме «Крик»Источник: Legion-Media.ru

Бывший супруг Кортни Кокс, несмотря на всю многогранность, так и остался в массовом сознании Дьюи Райли — добрым, но больно неуклюжим шерифом, который влюбляется в Гейл. Дэвид Аркетт появился во всех пяти первых частях. И хотя в последней его герой погибает, он заявлен и на седьмой фильм. 

Кадр из фильма Вам не убить Дэвида Аркетта
Кадр из фильма «Вам не убить Дэвида Аркетта»

На протяжении многих лет Аркетт вел активную, но менее заметную для аудитории деятельность. Он снимался в разножанровых проектах («Нецелованная», «Костяной Томагавк»), озвучивал мультфильмы, продюсировал и даже дебютировал как режиссер с хоррором «Путешественник». Но все это меркнет на фоне его неожиданной карьеры в профессиональном рестлинге. Мало того, он стал чемпионом WCW в 2000 году. Сколько в этом было иронии, сказать трудно, но в 2018-м он вернулся в рестлинг и даже выпустил про это документальный фильм.

Мэттью Лиллард

Мэттью Лиллард в фильме Крик
Мэттью Лиллард в фильме «Крик»

Стюарт Мачер — один из самых запоминающихся злодеев благодаря Мэттью Лилларду и его маниакальному смеху. В конце 90-х и начале нулевых Лиллард был звездой подросткового кино («Это все она», «Летние игры»), но его венец — роль Шегги в дилогии «Скуби-Ду». С 2010-го он официальный голос этого персонажа в анимации. Мэттью также снялся в драме «Потомки», получившей «Оскар». И успел поработать с такими мастерами, как Дэвид Линч (в третьем сезоне «Твин Пикс») и Клинтом Иствудом («Крученый мяч»). 

Мэттью Лиллард в сериале Хорошие девочки
Мэттью Лиллард в сериале «Хорошие девочки»

Интересно, что Лиллард еще и крайне влиятельная фигура в индустрии настольных игр. Он сооснователь компании, выпускающей элитные издания, и активно развивает комедийное шоу посвященное этому хобби. Кроме того, совсем недавно он занял место главного злодея в «Пять ночей с Фредди».

Скит Ульрих

Скит Ульрих в фильме Крик
Скит Ульрих в фильме «Крик»

Конечно, мы не забыли и Билли Лумиса — бойфренда Сидни, который оказался основным инициатором кровавой резни. Несмотря на гибель в первой части, персонаж Скита Ульриха появился в ребуте и в шестой части в виде галлюцинаций своей дочери. 

Скит Ульрих в сериале Ривердейл
Скит Ульрих в сериале «Ривердейл»

В том же 1996-м он сыграл в «Колдовстве», а годом позже в оскароносном «Лучше не бывает». Кроме того, на рубеже веков он работал с Ричардом Линклейтером в «Братьях Ньютон» и Энгом Ли в «Погоне с Дьяволом». Однако со временем он перекочевал на телевидение, где получил ведущие позиции в научно-фантастическом «Иерихоне» и детективном хите «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Самым громким возвращением на экраны стала роль Эф-Пи Джонса, отца Джагхеда, в популярном подростковом сериале «Ривердэйл». Недавно он воссоединился с Лиллардом в «Пять ночей с Фредди 2».

Джейми Кеннеди

Джейми Кеннеди в фильме Крик
Джейми Кеннеди в фильме «Крик»

Помните киномана, который знал все каноны хорроров и фактически объяснял законы жанра прямо по ходу действия? Это Рэнди Микс — персонаж Джейми Кеннеди. Он появился и в продолжении франшизы, но погиб к грусти многих поклонников.

Успех Кеннеди в те годы серьезно подкрепился достижениями в комедии. Его авторское скетч-шоу было хитом начала 2000-х. После этого Джейми, казалось, дорос до главных ролей. Так вышли «Разыскиваются в Малибу», но затем его растущая популярность не выдержала удара от фильма «Сын Маски». В результате на Джейми обрушилась волна жесткой критики.

Джейми Кеннеди в фильме Трюк
Джейми Кеннеди в фильме «Трюк»

Этот болезненный опыт лег в основу его документалки «Крикуны», где исследовалась природу хейта и то, как это разрушает жизни артистов. Хотя путь в высокобюджетное кино для него закрылся, Джейми нашел себя в других форматах. В последнее время он регулярно гастролирует по США со стендапом и ведет еженедельный подкаст.