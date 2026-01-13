На протяжении многих лет Аркетт вел активную, но менее заметную для аудитории деятельность. Он снимался в разножанровых проектах («Нецелованная», «Костяной Томагавк»), озвучивал мультфильмы, продюсировал и даже дебютировал как режиссер с хоррором «Путешественник». Но все это меркнет на фоне его неожиданной карьеры в профессиональном рестлинге. Мало того, он стал чемпионом WCW в 2000 году. Сколько в этом было иронии, сказать трудно, но в 2018-м он вернулся в рестлинг и даже выпустил про это документальный фильм.