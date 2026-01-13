В 1996-м режиссер Уэс Крэйвен и сценарист Кевин Уильямсон явили миру историю о загадочном убийце в маске, терроризирующем небольшой городок Вудсборо. Так зародилась одна из самых живучих франшиз Голливуда.
В этом году празднуется 30 лет с выхода первого фильма на экраны, а зрители готовятся увидеть уже седьмую часть. По этому случаю мы решили изучить, как сложились судьбы ведущих исполнителей оригинальной картины.
Нив Кэмпбелл
Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл — наиболее известная героиня не только серии, но и всего жанра. Кэмпбелл появилась во всех первых пяти частях «Крика» и вернется в новой, которая ворвется в кинотеатры уже в конце февраля.
Нив не раз признавалась в отсутствии симпатий к ужасам. Однако именно эта роль до сих пор остается наиболее узнаваемой в ее карьере. Помимо этого она снималась в триллере «Дикость», криминальной комедии «Паника». Но преимущественно была задействована на ТВ: наиболее заметным вышло амплуа политтехнолога в «Карточном домике». Также мелькнула в «Анатомии страсти» и «Безумцах». В 2022-м присоединилась она к касту сериала «Линкольн для адвоката», где сыграла прокурора и бывшую жену главного героя. Ее появление ожидается и в четвертом сезоне шоу.
Кортни Кокс
Амбициозная телерепортер Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) приехала в Вудсборо освещать убийства и в итоге осталась на все серии «Крика», включая грядущую. Кокс одна из немногих, кто на момент съемок, уже была знаменитой. Конечно, благодаря роли Моники в культовом ситкоме «Друзья». Именно с этим образом она ассоциируется у поклонников в первую очередь. Кажется, так и будет даже если она снимется еще в 20 продолжениях хоррора.
И все же он имеет важнейшую роль в ее жизни. В ходе работы над первой лентой, она познакомилась с будущим мужем Дэвидом Аркеттом. В этом браке у них родилась дочь Коко. Хотя пара распалась в 2013-м, они продолжили совместную работу во франшизе.
Кортни появлялась во многих ситкомах, но особняком стоит «Город хищниц», за который ее номинировали на «Золотой глобус». В нем она сыграла Джулс — сорокалетнюю разведенную женщину, которая пытается придать своей личной жизни второе дыхание. Но, к несчастью, куда важнее, где она не появилась. Ее лично хотел видеть Марк Черри в «Отчаянных домохозяйках», но из-за беременности этого не случилось.
Дэвид Аркетт
Бывший супруг Кортни Кокс, несмотря на всю многогранность, так и остался в массовом сознании Дьюи Райли — добрым, но больно неуклюжим шерифом, который влюбляется в Гейл. Дэвид Аркетт появился во всех пяти первых частях. И хотя в последней его герой погибает, он заявлен и на седьмой фильм.
На протяжении многих лет Аркетт вел активную, но менее заметную для аудитории деятельность. Он снимался в разножанровых проектах («Нецелованная», «Костяной Томагавк»), озвучивал мультфильмы, продюсировал и даже дебютировал как режиссер с хоррором «Путешественник». Но все это меркнет на фоне его неожиданной карьеры в профессиональном рестлинге. Мало того, он стал чемпионом WCW в 2000 году. Сколько в этом было иронии, сказать трудно, но в 2018-м он вернулся в рестлинг и даже выпустил про это документальный фильм.
Мэттью Лиллард
Стюарт Мачер — один из самых запоминающихся злодеев благодаря Мэттью Лилларду и его маниакальному смеху. В конце 90-х и начале нулевых Лиллард был звездой подросткового кино («Это все она», «Летние игры»), но его венец — роль Шегги в дилогии «Скуби-Ду». С 2010-го он официальный голос этого персонажа в анимации. Мэттью также снялся в драме «Потомки», получившей «Оскар». И успел поработать с такими мастерами, как Дэвид Линч (в третьем сезоне «Твин Пикс») и Клинтом Иствудом («Крученый мяч»).
Интересно, что Лиллард еще и крайне влиятельная фигура в индустрии настольных игр. Он сооснователь компании, выпускающей элитные издания, и активно развивает комедийное шоу посвященное этому хобби. Кроме того, совсем недавно он занял место главного злодея в «Пять ночей с Фредди».
Скит Ульрих
Конечно, мы не забыли и Билли Лумиса — бойфренда Сидни, который оказался основным инициатором кровавой резни. Несмотря на гибель в первой части, персонаж Скита Ульриха появился в ребуте и в шестой части в виде галлюцинаций своей дочери.
В том же 1996-м он сыграл в «Колдовстве», а годом позже в оскароносном «Лучше не бывает». Кроме того, на рубеже веков он работал с Ричардом Линклейтером в «Братьях Ньютон» и Энгом Ли в «Погоне с Дьяволом». Однако со временем он перекочевал на телевидение, где получил ведущие позиции в научно-фантастическом «Иерихоне» и детективном хите «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Самым громким возвращением на экраны стала роль Эф-Пи Джонса, отца Джагхеда, в популярном подростковом сериале «Ривердэйл». Недавно он воссоединился с Лиллардом в «Пять ночей с Фредди 2».
Джейми Кеннеди
Помните киномана, который знал все каноны хорроров и фактически объяснял законы жанра прямо по ходу действия? Это Рэнди Микс — персонаж Джейми Кеннеди. Он появился и в продолжении франшизы, но погиб к грусти многих поклонников.
Успех Кеннеди в те годы серьезно подкрепился достижениями в комедии. Его авторское скетч-шоу было хитом начала 2000-х. После этого Джейми, казалось, дорос до главных ролей. Так вышли «Разыскиваются в Малибу», но затем его растущая популярность не выдержала удара от фильма «Сын Маски». В результате на Джейми обрушилась волна жесткой критики.
Этот болезненный опыт лег в основу его документалки «Крикуны», где исследовалась природу хейта и то, как это разрушает жизни артистов. Хотя путь в высокобюджетное кино для него закрылся, Джейми нашел себя в других форматах. В последнее время он регулярно гастролирует по США со стендапом и ведет еженедельный подкаст.