Парадокс в том, что авторы действительно вдохновлялись реальными преступлениями, но соткали из них собственный сюжет. Ключевым стало нашумевшее дело 1986 года об убийстве Хелле Крафтс в Коннектикуте. Ее муж Ричард купил перед исчезновением жены измельчитель древесины и бензопилу. Несмотря на то что тело так и не нашли — только фрагменты костей и волос — он был осужден за убийство. К этому добавились и другие дела, например, о страховом мошенничестве в Миннесоте.