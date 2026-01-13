В 1996-м братья Джоэл и Итан Коэн явили миру «Фарго» — мрачную комедию о преступлении, вышедшем из-под контроля. Продавец автомобилей Джерри Лундегаард нанимает двух преступников, чтобы те похитили его жену ради выкупа от богатого тестя. Но план по легкому обогащению быстро превращается в кровопролитный хаос. Расследование ведет шериф Мардж Гандерсон — беременная женщина из провинциальной Миннесоты. История о глупости и жадности покорила критиков и зрителей уникальным сочетанием абсурда и трагедии. В этом году лента отмечает 30-летие с момента выхода на экраны. По этому случаю вспоминаем интересные детали о возможно лучшем творении главного дуэта современного кинематографа.
Основано на реальных событиях — или нет?
Первое, что мы видим на экране — титр, утверждающий, что все дальнейшее случилось на самом деле. Создатели даже настаивали в интервью, что как-то им попалась заметка о мужчине, который засунул жену в дробилку для древесных отходов. Однако в финале утверждается обратное, что все показанное — вымысел.
Парадокс в том, что авторы действительно вдохновлялись реальными преступлениями, но соткали из них собственный сюжет. Ключевым стало нашумевшее дело 1986 года об убийстве Хелле Крафтс в Коннектикуте. Ее муж Ричард купил перед исчезновением жены измельчитель древесины и бензопилу. Несмотря на то что тело так и не нашли — только фрагменты костей и волос — он был осужден за убийство. К этому добавились и другие дела, например, о страховом мошенничестве в Миннесоте.
Такие заигрывания с правдой оказались столь убедительны, что впоследствии породили городскую легенду о японке, отправившейся на поиски денег из фильма. Этот сюжет позже лег в основу картины «Кумико — охотница за сокровищами».
Первый «Оскар» Фрэнсис МакДорманд
Роль шерифа Мардж Гандерсон не только сделала актрису знаменитой, но и принесла ей награду за лучшую женскую роль. До этого Фрэнсис МакДорманд, жена Джоэла Коэна, снималась почти в каждой картине братьев, но не получала ведущих позиций. Здесь же ей достался краеугольный персонаж — беременная и добродушная женщина-полицейский — полная противоположность привычным детективам.
Наряду с партнерами по площадке она специально изучала речевые особенности местных жителей. Актриса создала образ обычного семейного человека, который просто делает свою работу с честью и достоинством. Особенно запоминающимся получился ее финальный монолог о бессмысленности преступления.
Борьба за Джерри
Неудачливого продавца автомобилей Джерри Лундегарда изначально не видели в Уильяме Х. Мэйси. Но прочитав сценарий, он решил, что должен во что бы то ни стало сыграть этого жалкого труса, который пытается решить свои проблемы преступным путем. При этом даже после двух прослушиваний (он также пробовался на амплуа полицейского) в его кандидатуре все еще сомневались.
Тогда Мэйси пошел на крайние меры: он прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк к Коэнам и пригрозил (очень надеемся, в шутку), что если его не утвердят, то он пристрелит их собак. Это сработало, и впоследствии Уильям был номинирован на награду киноакадемии как лучший актер второго плана.
Одного из бандитов писали специально под Бушеми
Для Стива Бушеми была создана особая роль — болтливого преступника Карла Шоуолтера. Его герой не затыкается ни на минуту, прямо как принесший ему до этого популярность Мистер Розовый из «Бешеных псов». Постоянная болтовня порядком раздражает его напарника, настоящего психопата Гримсруда (Петер Стормаре). Такой разительный контраст между подельниками породил одну из самых запоминающихся бандитских пар в кино. Занятно, что в следующем фильме у Коэнов «Большой Лебовски» его персонажу Донни напротив постоянно велят заткнуться.
Аномальная погода
Съемки проходили зимой 1995-го, и она оказалась одной из самых теплых за целый век. Вместо ожидаемых холодных пейзажей родного края создатели столкнулись с бесснежьем. Из-за этого пришлось задействовать разные локации по всему штату, а также Северную Дакоту и даже Канаду. Заснеженные поля и автотрасса — результат кропотливого монтажа, растянувшегося на целый год.
Хотя ни одна сцена в итоге не была снята в самом городе Фарго, в остальном удалось сохранить географическую достоверность. Это помогло создать ту самую аутентичную атмосферу «Сибири с семейными ресторанами», как называют родной край постановщики. А оператор Роджер Дикинс и вовсе был номинирован на «Оскар». Посмотрев раз, вы вряд ли спутаете визуальный стиль картины с чем-то другим.
Две статуэтки
«Фарго» получил семь номинаций на премию «Оскар». В итоге картина завоевала две премии — помимо Фрэнсис Макдорманд призом был отмечен оригинальный сценарий. Главная награда в тот год ушла сентиментальной мелодраме «Английский пациент». Тем не менее время расставило все по своим местам: криминальная черная комедия с безупречной драматургией заняла свое высокое место в культуре и продолжает сильно влиять на других авторов.
Культовый статус и наследие
«Фарго» почти сразу разошелся на цитаты и до сих пор регулярно попадает в подборки главных фильмов всех времен в различных категориях. Что еще важнее, в 2014-м вышел одноименный сериал-антология, созданный Ноем Хоули. Проект не стал прямым продолжением, как предполагали многие фанаты, но сохранил эстетику и основные темы. Сериал получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». В 2023-м году вышел уже пятый сезон.