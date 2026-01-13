Ричмонд
Открыто наследственное дело Веры Алентовой

Нотариус открыл наследственное дело после кончины актрисы Алентовой
Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

В Москве открыли наследственное дело открыли в Москве после кончины народной артистки России Веры Алентовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто», — подтверждают материалы.

Наследственное дело артистки ведет нотариус в Москве.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году работала в труппе Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Всесоюзную популярность получила после роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Также снялась в картинах «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.

Ранее Юлия Меньшова раскрыла, чего боялась Вера Алентова перед смертью.