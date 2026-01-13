Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Станислав Садальский сообщил, что ему провели новую операцию на сердце

Заслуженный артист РСФСР Садальский рассказал, что ему провели еще одну операцию по установке стента в сердце
Станислав Садальский
Станислав СадальскийИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский недавно перенес новую операцию на сердце. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Актер уточнил, что ему установили еще один стент в сердце. Первую подобную процедуру Садальский прошел еще шесть лет назад.

«Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой. Врач, проводивший стентирование, тоже с юмором, лицо доброе, глаза умные», — написал он.

Актер отметил, что операцию проводили в Центре сосудистой хирургии ЦВКГ имени Вишневского при Министерстве обороны России. Врачи обещают выписать 74-летнего артиста 13 января.

Ранее Станислав Садальский осудил Джигурду за участие в рехаб-шоу.