Станислав Садальский сообщил, что ему провели новую операцию на сердце

Российский актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский недавно перенес новую операцию на сердце. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Актер уточнил, что ему установили еще один стент в сердце. Первую подобную процедуру Садальский прошел еще шесть лет назад.
«Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой. Врач, проводивший стентирование, тоже с юмором, лицо доброе, глаза умные», — написал он.
Актер отметил, что операцию проводили в Центре сосудистой хирургии ЦВКГ имени Вишневского при Министерстве обороны России. Врачи обещают выписать 74-летнего артиста 13 января.
Ранее Станислав Садальский осудил Джигурду за участие в рехаб-шоу.