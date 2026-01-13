Леонардо ДиКаприо стал мемом в сети из-за гримас на «Золотом глобусе»

Редакторы также обратили внимание на комментарии фанатов ДиКаприо. Они отмечали, что увидеть его оживленную реакцию на разговор с собеседником — большая редкость: «Я буквально таю от умиления. Я никогда в жизни не видела его таким живым на людях», «Видеть его в таком состоянии — это поистине исторический момент», «Я в восторге», «Мне нужно знать, что там происходило».