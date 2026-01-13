NYT: Paramount подала в суд на Warner Bros.

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Paramount Skydance (PS) объявила о намерении выдвинуть своих кандидатов в совет директоров американского медиаконцерна Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее информации, Paramount также подала в суд на Warner Bros., требуя предоставить больше информации о том, почему компания предположила, что предложение о покупке от стримингового сервиса Netflix за $82,7 млрд является более выгодным.
Отмечается, что на прошлой неделе совет директоров Warner Bros. отклонил последнее предложение Paramount о приобретении компании на сумму в $108 млрд, оставшись при решении продать большую часть своего бизнеса Netflix за $83 млрд.
«Несмотря на шесть недель и столько же пресс-релизов от Paramount Skydance, компания до сих пор не повысила цену и не устранила многочисленные и очевидные недостатки своего предложения», — приводит газета заявление представителя медиаконцерна Warner Bros.
Как сообщалось ранее, PS в ответ на предложение Netflix о покупке WBD примерно за $83 млрд выдвинула встречное предложение о приобретении WBD за $108,4 млрд, которое совет директоров WBD порекомендовал отклонить. 22 декабря PS направила WBD на изучение доработанную версию предложения.
Продажа происходит на фоне изменений в медиабизнесе. Потребители все меньше смотрят кабельные телеканалы. Так, в III квартале выручка Warner Bros. снизилась на 23%, поскольку ее клиенты отменяют подписки, находя альтернативные источники развлекательного контента. В случае успешного завершения переговоров общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix составит 450 млн, что может привлечь внимание антимонопольных ведомств.