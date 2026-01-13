Звезда «Мстителей» Марк Руффало раскритиковал Трампа на «Золотом глобусе»

Голливудский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в кинофраншизе «Мстители», раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Independent.
Во время интервью на красной дорожке премии «Золотой глобус» артист назвал главу государства «худшим человеком в мире». Руффало осудил Трампа за действия в Венесуэле и сослался на судебные разбирательства вокруг президента о фальсификации деловых документов и сексуальном насилии.
Руффало и другие знаменитости, включая Ариану Гранде и Наташу Лайонн, надели на премию значки с надписями «Будь хорошим» (англ. Be Good — отсылка к имени американки Рене Николь Гуд) и «Прочь, иммиграционная служба» («ICE Out»).
Значки стали частью кампании в память о Рене Николь Гуд, в которую 7 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) выстрелил сотрудник иммиграционной службы США (ICE).
Ранее оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа.