Звезда «Мстителей» Марк Руффало раскритиковал Трампа на «Золотом глобусе»

Актер Марк Руффало раскритиковал Трампа после стрельбы в Миннесоте
Марк Руффало
Марк РуффалоИсточник: Reuters

Голливудский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в кинофраншизе «Мстители», раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Independent.

Во время интервью на красной дорожке премии «Золотой глобус» артист назвал главу государства «худшим человеком в мире». Руффало осудил Трампа за действия в Венесуэле и сослался на судебные разбирательства вокруг президента о фальсификации деловых документов и сексуальном насилии.

Руффало и другие знаменитости, включая Ариану Гранде и Наташу Лайонн, надели на премию значки с надписями «Будь хорошим» (англ. Be Good — отсылка к имени американки Рене Николь Гуд) и «Прочь, иммиграционная служба» («ICE Out»).

Значки стали частью кампании в память о Рене Николь Гуд, в которую 7 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) выстрелил сотрудник иммиграционной службы США (ICE).

Ранее оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа.