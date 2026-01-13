Любимова: кассовые сборы в кино с 1 по 11 января выросли на 65% в сравнении с 2025 годом

«Кассовые сборы в период с 1 по 11 января составили 10,3 млрд рублей — это на 65% больше прошлогодних цифр. Среди долгожданных новогодних премьер — “Чебурашка 2”, “Буратино” и “Простоквашино”, в сумме заработавшие в прокате свыше 9 млрд рублей. Кинотеатры на новогодних каникулах посетили более 19 млн зрителей», — написала Любимова в своем Telegram-канале.