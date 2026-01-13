Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Любимова: кассовые сборы в кино с 1 по 11 января выросли на 65% в сравнении с 2025 годом

Министр культуры уточнила, что в сравнении с новогодним периодом 2025 года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%
Ольга Любимова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Ольга Любимова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Кассовые сборы кинотеатров с 1 по 11 января 2026 года выросли на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 10,3 млрд рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Кассовые сборы в период с 1 по 11 января составили 10,3 млрд рублей — это на 65% больше прошлогодних цифр. Среди долгожданных новогодних премьер — “Чебурашка 2”, “Буратино” и “Простоквашино”, в сумме заработавшие в прокате свыше 9 млрд рублей. Кинотеатры на новогодних каникулах посетили более 19 млн зрителей», — написала Любимова в своем Telegram-канале.

Министр уточнила, что в сравнении с новогодним периодом 2025 года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%. Кроме того, на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года, а 96,4% посещаемости обеспечили отечественные фильмы.

«Впечатляющие показатели российского кинопроката в начале года служат подтверждением заметного роста интереса зрителей к семейному кино. Впереди нас ждут новые яркие киноновинки», — резюмировала глава ведомства.