Первым мужем актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года. В феврале 2025-го стало известно о новом романе актрисы. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку. Позже она рассекретила личность нового возлюбленного.