Александра Бортич провела новогодние каникулы в родной Беларуси. 31-летняя актриса отправилась на родину с пятилетним сыном Александром и новым возлюбленным, 27-летним Давидом Сократяном.
В личном блоге звезда фильма «Я худею» показала, как прошли ее праздники. Она побывала у родных, погуляла по городу Гродно, ее сын прокатился с высокой снежной горки.
«Белорусские каникулы заканчиваются. Хорошо дома. Очень. Смотрели качелю, на которой я сломала ключицу в детстве, нашла у бабушки склад винтажных шуб – три забрала. Провели самое теплое время», – рассказала Бортич.
Поклонники оценили семейные кадры звезды.
«Замечательная», «Саша, вы замечательная пара. Так рада за вас. Фото – огонь», «Так душевно и тепло», «Какие вы классные», «Счастливые. Давида драниками накормили и белорусской картошечкой?», «Глаза счастливого человека».
Напомним, Александра Бортич родила сына Александра в 2020 году во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м звезда сообщила о расставании с супругом.
Первым мужем актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года. В феврале 2025-го стало известно о новом романе актрисы. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку. Позже она рассекретила личность нового возлюбленного.
