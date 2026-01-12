Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бортич показала, как провела каникулы с сыном и возлюбленным в Беларуси

Актриса с семьей уехала встречать Новый год на родину

Александра Бортич провела новогодние каникулы в родной Беларуси. 31-летняя актриса отправилась на родину с пятилетним сыном Александром и новым возлюбленным, 27-летним Давидом Сократяном. 

Александра Бортич с сыном и возлюбленным, фото: соцсети
Александра Бортич с сыном и возлюбленным, фото: соцсети

В личном блоге звезда фильма «Я худею» показала, как прошли ее праздники. Она побывала у родных, погуляла по городу Гродно, ее сын прокатился с высокой снежной горки.

Александра Бортич с сыном, фото: соцсети
Александра Бортич с сыном, фото: соцсети

«Белорусские каникулы заканчиваются. Хорошо дома. Очень. Смотрели качелю, на которой я сломала ключицу в детстве, нашла у бабушки склад винтажных шуб – три забрала. Провели самое теплое время», – рассказала Бортич.

Поклонники оценили семейные кадры звезды.

Александра Бортич с родственниками, фото: соцсети
Александра Бортич с родственниками, фото: соцсети

«Замечательная», «Саша, вы замечательная пара. Так рада за вас. Фото – огонь», «Так душевно и тепло», «Какие вы классные», «Счастливые. Давида драниками накормили и белорусской картошечкой?», «Глаза счастливого человека». 

Напомним, Александра Бортич родила сына Александра в 2020 году во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м звезда сообщила о расставании с супругом. 

Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети
Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети

Первым мужем актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года. В феврале 2025-го стало известно о новом романе актрисы. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку. Позже она рассекретила личность нового возлюбленного.

Ранее Александра Бортич устроила праздничную фотосессию с молодым возлюбленным и пятилетним сыном.