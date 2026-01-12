Ричмонд
Маколей Калкин появился на «Золотом глобусе» впервые за 35 лет

Актер присутствовал на церемонии вручения кинонаград в последний раз в 1991 году
Маколей Калкин и Бренда Сонг
Маколей Калкин и Бренда СонгИсточник: Reuters

Маколей Калкин выступил одним из ведущих 83-й церемонии «Золотой глобус», прошедшей в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе. Исполнитель вручал приз за лучший сценарий к фильму. 

45-летнего актера встретили аплодисментами.

«Понимаю, удивительно видеть меня вне праздничного сезона, — улыбнулся Калкин, имея в виду то, что ассоциируется с ролью Кевина Маккалистера, — но, как ни странно, я существую круглый год».

«Было бы забавно, если бы кто-нибудь крикнул: “Кевин!”», — пошутили пользователи соцсетей.

Маколей Калкин
Маколей КалкинИсточник: Газета.Ру

Маколей отметил, что прошло 35 лет с тех пор, как он был номинирован на «Золотой глобус» за роль в рождественской комедии «Один дома» 1990 года.

Именно тогда Калкин и появлялся в последний раз на церемонии вручения кинопремии. В борьбе за «Золотой глобус» в 1991 году юный актер уступил награду Жерару Депардье, сыгравшему в фильме «Вид на жительство».

На вручение премии «Золотой глобус» артист пришел вместе со своей возлюбленной Брендой Сонг.

Ранее Маколей Калкин раскрыл, почему он ушел из кино после фильма «Один дома».