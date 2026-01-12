«Чебурашка 2» стал вторым фильмом в РФ с кассой свыше 5 млрд рублей

Сюжет картины повествует о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений и попадая в опасные ситуации, пока взрослые ищут их и учатся взаимопониманию. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.