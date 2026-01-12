Ричмонд
Актриса Степанковская о кризисе среднего возраста: «Только сейчас повзрослела»

Актриса заявила, что у нее был кризис среднего возраста
Светлана Степанковская на премьере сериала «Баранкины и камни силы», фото: пресс-служба
Светлана Степанковская на премьере сериала «Баранкины и камни силы», фото: пресс-служба

Актриса Светлана Степанковская призналась в интервью Леди Mail, что столкнулась с кризисом среднего возраста.

По словам 40-летней актрисы, за последний год у нее изменились мировоззрение, отношение к самой себе и собственному времени, а также к окружающим людям. Степанковская заявила, что теперь для нее семья важнее друзей.

«Мне кажется, до 39 лет я была инфантильным подростком и только сейчас, к сорока годам, повзрослела. Я многое о себе поняла, четко вижу, в каком направлении мне двигаться», — поделилась знаменитость.

Актриса заявила, что никогда еще не была так уверена в свое правоте и в правильности всех принимаемых решений.