Актриса Степанковская о кризисе среднего возраста: «Только сейчас повзрослела»

Актриса Светлана Степанковская призналась в интервью Леди Mail, что столкнулась с кризисом среднего возраста.
По словам 40-летней актрисы, за последний год у нее изменились мировоззрение, отношение к самой себе и собственному времени, а также к окружающим людям. Степанковская заявила, что теперь для нее семья важнее друзей.
«Мне кажется, до 39 лет я была инфантильным подростком и только сейчас, к сорока годам, повзрослела. Я многое о себе поняла, четко вижу, в каком направлении мне двигаться», — поделилась знаменитость.
Актриса заявила, что никогда еще не была так уверена в свое правоте и в правильности всех принимаемых решений.