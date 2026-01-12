Джулия Робертс в личном блоге показала забавное фото. 58-летняя актриса снялась в тканевой маске для лица, сверху она надела ярко-розовую маску для губ и очки. Звезда «Красотки» собрала волосы в хвост.
«Подготовка», — написала актриса за несколько часов до начала «Золотого глобуса 2026».
Публикацию прокомментировала Дженнифер Энистон. «Всегда прекрасна», — написала актриса.
Для светского выхода Робертс выбрала черное бархатное платье в пол с глубоким вырезом и длинными рукавами от Giorgio Armani Privé со структурированными плечами. Она дополнила образ черным клатчем, а также ожерельем и кольцом на правой руке.
Стилисты завили волосы звезды в легкие кудри, а визажисты сделали яркий макияж. Актриса стала одной из ведущих 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Джулия Робертс за свою карьеру была 11 раз номинирована на «Золотой глобус», из которых трижды становилась победительницей. Она получила награду в 1990 году за участие в фильме «Стальные магнолии», в 1991 году за главную роль в «Красотке» и в 2001 году за «Эрин Брокович».
Ранее Джулию Робертс раскритиковали за фото без макияжа.