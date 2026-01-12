Джулия Робертс за свою карьеру была 11 раз номинирована на «Золотой глобус», из которых трижды становилась победительницей. Она получила награду в 1990 году за участие в фильме «Стальные магнолии», в 1991 году за главную роль в «Красотке» и в 2001 году за «Эрин Брокович».