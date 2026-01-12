Ричмонд
Джулия Робертс рассмешила поклонников подготовкой к «Золотому глобусу»

Актриса надела тканевую маску за несколько часов до выхода на красную дорожку

Джулия Робертс в личном блоге показала забавное фото. 58-летняя актриса снялась в тканевой маске для лица, сверху она надела ярко-розовую маску для губ и очки. Звезда «Красотки» собрала волосы в хвост.

Джулия Робертс, фото: соцсети
Джулия Робертс, фото: соцсети

«Подготовка», — написала актриса за несколько часов до начала «Золотого глобуса 2026».

Публикацию прокомментировала Дженнифер Энистон. «Всегда прекрасна», — написала актриса.

Для светского выхода Робертс выбрала черное бархатное платье в пол с глубоким вырезом и длинными рукавами от Giorgio Armani Privé со структурированными плечами. Она дополнила образ черным клатчем, а также ожерельем и кольцом на правой руке.

Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Стилисты завили волосы звезды в легкие кудри, а визажисты сделали яркий макияж. Актриса стала одной из ведущих 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Джулия Робертс за свою карьеру была 11 раз номинирована на «Золотой глобус», из которых трижды становилась победительницей. Она получила награду в 1990 году за участие в фильме «Стальные магнолии», в 1991 году за главную роль в «Красотке» и в 2001 году за «Эрин Брокович».

