Эль Фаннинг поделилась планами на 2026 год

Недавно Эль Фаннинг посетила церемонию вручения премий Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, где дала эксклюзивное интервью. Во время беседы актриса рассказала о своих планах и целях на 2026 год.
«Я стараюсь жить настоящим, — поделилась 27-летняя Фаннинг. — Думаю, я большая мечтательница, и это хорошо, но я могу слишком много думать о будущем и погружаться в свои мысли, поэтому мне нужно жить текущим моментом».
Также звезда, получившая на фестивале Международную премию «Звезда» за свою работу в фильме «Сентиментальная ценность», поделилась своими чувствами по поводу участия в проекте, который так сильно пришелся по душе зрителям.
«Мне кажется, что этот фильм вызывает у людей очень сильные эмоции, — говорит она. — Думаю, это своего рода универсальное чувство… Люди выходили из кинотеатра и говорили, что давно не разговаривали со своими родителями, а после просмотра нашего фильма наконец-то заговорили с ними. Это прекрасно».
В новом фильме с Эль Фаннинг рассказывается история девушки, которая вынуждена восстановить связь со своим отцом, известным режиссером, с которым она давно не общалась. Это происходит после того, как он неожиданно возвращается в ее жизнь после смерти матери.
