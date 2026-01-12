Ричмонд
Эль Фаннинг поделилась планами на 2026 год

Актриса призналась, что старается жить настоящим
Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media.ru

Недавно Эль Фаннинг посетила церемонию вручения премий Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, где дала эксклюзивное интервью. Во время беседы актриса рассказала о своих планах и целях на 2026 год.

«Я стараюсь жить настоящим, — поделилась 27-летняя Фаннинг. — Думаю, я большая мечтательница, и это хорошо, но я могу слишком много думать о будущем и погружаться в свои мысли, поэтому мне нужно жить текущим моментом».

Также звезда, получившая на фестивале Международную премию «Звезда» за свою работу в фильме «Сентиментальная ценность», поделилась своими чувствами по поводу участия в проекте, который так сильно пришелся по душе зрителям.

«Мне кажется, что этот фильм вызывает у людей очень сильные эмоции, — говорит она. — Думаю, это своего рода универсальное чувство… Люди выходили из кинотеатра и говорили, что давно не разговаривали со своими родителями, а после просмотра нашего фильма наконец-то заговорили с ними. Это прекрасно».

В новом фильме с Эль Фаннинг рассказывается история девушки, которая вынуждена восстановить связь со своим отцом, известным режиссером, с которым она давно не общалась. Это происходит после того, как он неожиданно возвращается в ее жизнь после смерти матери.

Ранее Эль Фаннинг появилась на публике в золотом платье с глубоким декольте.