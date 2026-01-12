Эль Фаннинг поделилась планами на 2026 год

«Мне кажется, что этот фильм вызывает у людей очень сильные эмоции, — говорит она. — Думаю, это своего рода универсальное чувство… Люди выходили из кинотеатра и говорили, что давно не разговаривали со своими родителями, а после просмотра нашего фильма наконец-то заговорили с ними. Это прекрасно».