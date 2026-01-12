Ричмонд
Лоуренс вспомнила о съемках в «Красном воробье»: «Пришлось выучить русский акцент»

Актриса призналась, что съемки в фильме «Красный воробей» были одни из самых сложных в ее карьере
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Reuters

Во время сессии вопросов и ответов на сцене концертного зала в Нью-Йорке Дженнифер Лоуренс рассказала о том, к какому из всех ее фильмов ей было сложнее всего готовиться.

«Ну, если говорить технически, то это “Красный воробей”, потому что мне пришлось выучить русский акцент», — призналась 35-летняя актриса. В этом триллере Дженнифер играет бывшую русскую балерину, ставшую опасной шпионкой.

Кроме того, звезда «Голодных игр» несколько месяцев тренировалась, чтобы танцевать балет.

«Часть подготовки к роли Доминики включала в себя физические занятия по балету, — поделилась Лоуренс. — Об этом я постоянно думала на протяжении всего сценария». Помощник хореографа Курт Фроман подтвердил: «Я работал с Джен шесть дней в неделю по три часа в день».

Дженнифер Лоуренс в фильме «Красный воробей»
Дженнифер Лоуренс в фильме «Красный воробей»

Знаменитость также неохотно сидела на диете: «Я впервые по-настоящему голодала и проявляла дисциплину. Это было очень сложно, но правильно. Я не могу быть в образе бывшей балерины и не чувствовать себя ею».

Ранее Дженнифер Лоуренс повторила образ Бейонсе 11-летней давности.