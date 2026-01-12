Лоуренс вспомнила о съемках в «Красном воробье»: «Пришлось выучить русский акцент»

«Часть подготовки к роли Доминики включала в себя физические занятия по балету, — поделилась Лоуренс. — Об этом я постоянно думала на протяжении всего сценария». Помощник хореографа Курт Фроман подтвердил: «Я работал с Джен шесть дней в неделю по три часа в день».