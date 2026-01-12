Кристин Дэвис вспомнила, как волновалась перед встречей с Харрисоном Фордом

В новом эпизоде своего подкаста Are You a Charlotte? 60-летняя актриса поделилась впечатлениями от посещения звездной вечеринки в честь «Золотого глобуса» в Лос-Анджелесе в четверг, 8 января. Кристин Дэвис выпала честь вручить премию имени Кэрол Бернетт своей давней подруге и коллеге по сериалу «Секс в большом городе» Саре Джессике Паркер. Дэвис вспомнила, что, когда она пришла на репетицию специального выпуска CBS и Paramount, поняла, что в зале будет присутствовать великая кинозвезда.
«Там вывесили карточки с фотографиями актеров и других людей, которые будут там. Прямо передо мной было имя Харрисона Форда!» 83-летний Форд был выбран для вручения Хелен Миррен премии «Золотой глобус» имени Сесила Б. Де Милля.
«Я подумала: "Окей, без паники, я уже встречалась с Харрисоном. Он очаровательный, но он все еще Харрисон Форд! Ничто не может это изменить, верно? Поэтому я не должна быть полностью подавлена тем фактом, что Харрисон Форд сидит и смотрит на меня“», — заявила Кристин. Коллега Дэвис, которая тоже участвовала в подкасте, призналась, что ей приходилось неотрывно следить за своей подругой, чтобы та не нервничала.
«К счастью, Сара Джессика сидела за соседним столиком прямо передо мной. Поэтому моей целью — и я думаю, мне это удалось — было смотреть на нее, а не на Форда и сосредоточиться на ней, поговорить с ней со сцены», — рассказала Кристин. В ходе беседы в подкасте Дэвис также отметила, что ее главной задачей в тот вечер все же было произнести речь для 60-летней Паркер, не расплакавшись.
Ранее Кристин Дэвис призналась, что ей грустно из-за завершения сериала «И просто так».