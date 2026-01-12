Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скарсгард раскрыл имя кинозвезды, в которую был влюблен в детстве

Актер признался в детской симпатии к Джессике Лэнг
Александр Скарсгард
Александр СкарсгардИсточник: Rex / Fotodom.ru

В новом интервью 49-летний Александр Скарсгард признался, что первой кинозвездой, в которую он влюбился еще в детстве, была Джессика Лэнг. Он увидел актрису в фильме «Тутси» 1982 года.

«Это был первый раз, когда я почувствовал бабочек в животе. Она меня очаровала», — откровенно поделился Скарсгард. Он до сих пор так ни разу и не встретил 76-летнюю культовую актрису — лишь однажды видел ее издалека.

«Я увидел ее на церемонии награждения пару лет назад, и меня это определенно поразило, — вспомнил он. — Конечно, я не поздоровался. Я был напуган». По признанию Скарсгарда, Лэнг всегда будет занимать особое место в его сердце.

Джессика Лэнг
Джессика ЛэнгИсточник: Legion-Media.ru

Сейчас Александр состоит в отношениях с Тувой Новотны. Слухи об их романе впервые появились в начале 2022 года. Пара предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.

Однако в 2023 году шведский актер подтвердил изданию Entertainment Tonight, что у него родился первенец от Новотны. Он поделился радостной новостью во время выхода на красную дорожку на премьере 4-го сезона сериала «Наследники».

Ранее Александр Скарсгард рассказал, как рыдал из-за кинопроб.