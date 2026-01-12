Александр Скарсгард раскрыл имя кинозвезды, в которую был влюблен в детстве

В новом интервью 49-летний Александр Скарсгард признался, что первой кинозвездой, в которую он влюбился еще в детстве, была Джессика Лэнг. Он увидел актрису в фильме «Тутси» 1982 года.
«Это был первый раз, когда я почувствовал бабочек в животе. Она меня очаровала», — откровенно поделился Скарсгард. Он до сих пор так ни разу и не встретил 76-летнюю культовую актрису — лишь однажды видел ее издалека.
«Я увидел ее на церемонии награждения пару лет назад, и меня это определенно поразило, — вспомнил он. — Конечно, я не поздоровался. Я был напуган». По признанию Скарсгарда, Лэнг всегда будет занимать особое место в его сердце.
Сейчас Александр состоит в отношениях с Тувой Новотны. Слухи об их романе впервые появились в начале 2022 года. Пара предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.
Однако в 2023 году шведский актер подтвердил изданию Entertainment Tonight, что у него родился первенец от Новотны. Он поделился радостной новостью во время выхода на красную дорожку на премьере 4-го сезона сериала «Наследники».
Ранее Александр Скарсгард рассказал, как рыдал из-за кинопроб.