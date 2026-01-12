В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов

Минкульт отметил, что новый регламент разработали для более организованной и профессиональной работы съемочных групп. Согласно нему, город разделили на три зоны для съемок в соответствии с потоком транспорта и плотностью населения: в первой — самой «загруженной» зоне — можно будет проводить съемки максимум с семью автомобилями и завершать их к полуночи зимой и к 01.00 ночи летом, во второй зоне число автомобилей может достигать десяти, время съемок — такое же, а в третьей зоне отсутствуют ограничения по транспорту, часы съемок гибкие. Кроме того, выделят определенные зоны для съемок, где позволят работать и в ночное время, уточнило министерство.