Звезда сериала «Кадетство» улетел с женой из России

Актер в мае 2023 года рассказал, что помолвлен с коллегой Александрой Поповой (в девичестве. — Газета.Ru). В июне пара подала заявление в ЗАГС, а 13 июля влюбленные сыграли свадьбу. По словам звезды «Кадетства», он делает все возможное, чтобы жена была счастлива с ним. Артист считает, что после всех любовных неудач ему крупно повезло и он встретил «космическую» девушку.