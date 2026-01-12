Ричмонд
Актер Александр Головин признался, что улетел с женой из России
Звезда сериала «Кадетство» улетел с женой из России

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин улетел с женой из России. Актер сообщил об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги для семейного отдыха выбрали Вьетнам. Они поделились с подписчиками первыми кадрами из путешествия.

Актер в мае 2023 года рассказал, что помолвлен с коллегой Александрой Поповой (в девичестве. — Газета.Ru). В июне пара подала заявление в ЗАГС, а 13 июля влюбленные сыграли свадьбу. По словам звезды «Кадетства», он делает все возможное, чтобы жена была счастлива с ним. Артист считает, что после всех любовных неудач ему крупно повезло и он встретил «космическую» девушку.

Ранее Александр Головин рассказал, на что готов пойти ради жены.