В 1936 году писатель Алексей Толстой выпустил сказочную повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино», ставшую любимой книгой многих советских детей. Озорной деревянный мальчишка стал постоянным участником детских утренников, радиопостановок, и театральных представлений. Его образ использовался в журналах для самых маленьких читателей, в пищевой промышленности, в плакатной живописи. Не прошли мимо популярного образа и кинематографисты, создавшие сразу несколько экранизаций популярной истории.
«Золотой ключик»
Первая экранизация книги Толстого под сокращенным названием «Золотой ключик» вышла на экраны практически сразу, в 1939 году. Ее выпустил признанный мастер комбинированных съемок, режиссер Александр Птушко, ранее прославившийся невероятно техничным фильмом «Новый Гулливер». Со сценарием ему помогал сам автор литературного первоисточника. В роли главного героя выступила актриса Ольга Шаганова-Образцова, для которой фильм стал единственной работой в кино.
Фильм не полностью следовал сюжету книги, что не помешало его популярности у зрителей. К 20-летию со дня выхода картину отреставрировали, полностью переписав звуковую дорожку. А видеоряд долгое время оставался каноном, который внимательно изучали работающие с комбинированными съемками режиссеры и операторы.
«Приключения Буратино» (1959)
Следующим подходом к сказке Толстого стал полнометражный мультфильм «Приключения Буратино», снятый на студии «Союзмультфильм» Иваном Ивановым-Вано и Дмитрием Бабиченко. Главную роль озвучивала актриса Нина Гуляева, голосом которой говорит героиня Анастасии Вертинской Ассоль из фильма «Алые паруса».
Сюжет анимационной картины довольно точно повторяет оригинальное произведение, в связи с чем действие растянулось на 64 минуты. Премьера картины состоялась во время новогодних праздников, 31 декабря 1959 года.
«Приключения Буратино» (1976)
Подарком советским детям на новый 1976 год стал двухсерийный музыкальный телефильм «Приключения Буратино», снятый режиссером Леонидом Нечаевым. Именно эту картину чаще всего вспоминают взрослые зрители, когда говорят о советской экранизации сказки Толстого. В съемках задействовали целую плеяду талантливых актеров своего 70-х годов, включая Владимира Этуша, Владимира Басова, Рину Зеленую и других. Роль Буратино исполнил Дмитрий Иосифов, для которого эта работа стала началом плодотворной кинокарьеры.
Отдельного внимания заслуживают песни, написанные Юрием Энтиным и Булатом Окуджавой на музыку Алексея Рыбникова. Они издавались огромными тиражами как отдельными пластинками, так и в составе сборников, использовались в различных постановках и, в отличие от разменявшего шестой десяток фильма, известны даже современным маленьким зрителям.
«Возвращение Буратино»
В 2013 году режиссер Екатерина Михайлова выпустила анимационный фильм «Возвращение Буратино», в котором используются переработанные образы старых героев. Действие фильма перенесено в наше время. Беспринципный бизнесмен Баскара уничтожает старые игрушки, превращая их в две стандартизированные модели — для мальчиков и для девочек. Главная героиня девочка Варя вместе с лидером ушедших в подполье игрушек Буратино восстают против такого подхода и после некоторых приключений побеждают злодея.
«Возвращение Буратино» стало последним мультфильмом, над озвучиванием которого работал Олег Табаков. Также свои голоса персонажам подарили Оскар Кучера (Буратино), Нонна Гришаева (Мальвина), Полина Кутепова (Пьеро) и другие.
«Буратино»
Последней на сегодняшний день экранизацией стал музыкальный фильм «Буратино», вышедший на экраны 1 января 2026 года. Режиссером выступил Игорь Волошин, ранее выпустивший экранизацию книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Роль Буратино играет молодая, но уже опытная актриса Виталия Корниенко, которую снимали с помощью технологии захвата движений.
Фильм заметно отличается по сюжету как от оригинальной книги, так и от экранизации 1976 года. Однако в картине используется музыка Рыбникова, пусть и в новых аранжировках. Задолго до выхода ленты на экран создатели объявили о двух фильмах-продолжениях, релизы которых намечены на 2028 и 2029 годы.