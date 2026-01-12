В «Художественном» отметят столетие премьеры фильма «Броненосец “Потемкин”»

«К 100-летию премьеры “Броненосца “Потемкин”” в “Художественном” мы покажем еще несколько фильмов Сергея Эйзенштейна. Каждый из них — выдающийся пример социалистического авангардизма и кинематографической выразительности, обновившей язык кино и до сих пор изучаемой во всех киношколах мира. Революционный экстаз и пыл, до сих пор исходящий от этих картин, возвращает нас в породившую их эпоху, обдает нас жаром тех времен, овевает нас их легендами и вдохновляет на новые кинематографические подвиги», — цитирует пресс-служба Стаса Тыркина.