В «Художественном» отметят столетие премьеры фильма «Броненосец “Потемкин”»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Показ картины «Броненосец “Потемкин”» к столетию со дня премьеры, а также серия мероприятий ко дню рождения Сергея Эйзенштейна пройдут в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный», начиная с 18 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
«В январе 2026 года отмечаются две важные даты для истории отечественного кино: 100-летие со дня премьеры фильма “Броненосец “Потемкин”” и 128 лет со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна. Они станут поводом для серии показов и специальных мероприятий, посвященных Эйзенштейну. 18 января, как и 100 лет назад, в историческом Большом зале “Художественного” будет представлена лента “Броненосец “Потемкин”” — картина, признанная лучшим фильмом всех времен и народов за свою художественную выразительность и вклад в развитие монтажной теории», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что зрители увидят версию 1976 года, восстановленную на киностудии «Мосфильм» при участии Госфильмофонда СССР и музея С. М. Эйзенштейна под художественным руководством Сергея Юткевича и с музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича. Режиссер восстановленной версии — Дмитрий Васильев, научный консультант — Наум Клейман. Фильм представят директор событийной программы «Художественного» Галарина Долговых и его программный директор Стас Тыркин.
А 22 января, в день рождения Эйзенштейна, в «Художественном» пройдет показ фильма «Стачка» 1924 года — первой полнометражной работы режиссера. Авангардный историко-революционный фильм рассказывает о стачке на одном из крупнейших заводов страны, возникшей в результате самоубийства рабочего, несправедливо обвиненного администрацией завода в краже инструментов. Перед показом пройдет обсуждение картины с режиссером Алексеем Германом-младшим, который работает над новым фильмом «Эйзенштейн». Цикл мероприятий в «Художественном», посвященных Сергею Эйзенштейну, будет постепенно дополняться и продолжится до весны.
«К 100-летию премьеры “Броненосца “Потемкин”” в “Художественном” мы покажем еще несколько фильмов Сергея Эйзенштейна. Каждый из них — выдающийся пример социалистического авангардизма и кинематографической выразительности, обновившей язык кино и до сих пор изучаемой во всех киношколах мира. Революционный экстаз и пыл, до сих пор исходящий от этих картин, возвращает нас в породившую их эпоху, обдает нас жаром тех времен, овевает нас их легендами и вдохновляет на новые кинематографические подвиги», — цитирует пресс-служба Стаса Тыркина.