Звезда «Игры престолов» жестко ответил на призыв переснять финал сериала

Кит Харингтон заявил, что его разозлили призывы переснять финал «Игры престолов»
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов»
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов»

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Восьмой сезон «Игры престолов» вышел в 2019 году и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Тогда в Сети появилась петиция с требованием переснять финальные эпизоды с привлечением других, «более компетентных» сценаристов. Петицию подписали 1,8 миллиона человек.

«Меня это по-настоящему разозлило. Как вы смеете? Я думаю, что такой уровень идиотизма может возникнуть только в социальных сетях», — заявил Харингтон. Актер добавил, что сценаристы Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс потратили много сил на создание достойного финала шоу.

После появления петиции глава HBO Кейси Блойс отмечал, что она свидетельствует лишь об энтузиазме зрителей и их любви к сериалу. По его словам, призывы переснять сезон никогда всерьез не рассматривались создателями.

Ранее Софи Тернер описала сцену поцелуя с Китом Харингтоном фразой «это ужасно».