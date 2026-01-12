Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время вышли вместе в свет. Пара 11 января 2026 года посетила 83-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.
42-летняя актриса для вечера выбрала платье кремового оттенка от Carolina Herrera с черно-белыми узорами в виде цветов. Наряд состоял из корсетного лифа без бретелей и пышной юбки длины миди. Также звезда надела туфли от Aquazzura.
Стилисты уложили волосы Кунис с боковым пробором, а визажисты сделали ей вечерний макияж. Свой образ она дополнила украшениями от ювелирного бренда Boucheron.
47-летний Кутчер пришел на мероприятие в черном классическом костюме, рубашке и галстуке.
Супруги очень редко выходят в свет. Как сообщает издание People, в последний раз пара появлялась на красной дорожке в 2023 году. Тогда они побывали на 9-й ежегодной церемонии вручения премии Breakthrough Prize.
Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х» в 1998 году. Однако их отношения начались лишь в 2012-м. Они поженились 4 июля 2015 года. Бракосочетание состоялось в Тайном саду на ранчо Пэрриш в Калифорнии.
Супруги воспитывают 11-летнюю дочь Уайатт и девятилетнего сына Димитрия. Они не раз говорили, что хотят оградить детей от внимания публики.
«Мы не публикуем фотографии наших детей в открытом доступе, потому что считаем, что публичность — это личный выбор. Мы с женой выбрали карьеру, которая предполагает публичность, но мои дети этого не делали, поэтому я считаю, что они имеют на это право», — говорил Кутчер в интервью 2017 года для Thrive Global Podcast с iHeartRadio.
