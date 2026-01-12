Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время вышли вместе в свет

Супруги посетили кинопремию «Золотой глобус 2026»
Эштон Катчер и Мила Кунис
Эштон Катчер и Мила КунисИсточник: Legion-Media

Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время вышли вместе в свет. Пара 11 января 2026 года посетила 83-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

42-летняя актриса для вечера выбрала платье кремового оттенка от Carolina Herrera с черно-белыми узорами в виде цветов. Наряд состоял из корсетного лифа без бретелей и пышной юбки длины миди. Также звезда надела туфли от Aquazzura.

Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Эштон КатчерИсточник: Legion-Media

Стилисты уложили волосы Кунис с боковым пробором, а визажисты сделали ей вечерний макияж. Свой образ она дополнила украшениями от ювелирного бренда Boucheron.

47-летний Кутчер пришел на мероприятие в черном классическом костюме, рубашке и галстуке.

Супруги очень редко выходят в свет. Как сообщает издание People, в последний раз пара появлялась на красной дорожке в 2023 году. Тогда они побывали на 9-й ежегодной церемонии вручения премии Breakthrough Prize.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х» в 1998 году. Однако их отношения начались лишь в 2012-м. Они поженились 4 июля 2015 года. Бракосочетание состоялось в Тайном саду на ранчо Пэрриш в Калифорнии.

Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон КутчерИсточник: Legion-Media.ru

Супруги воспитывают 11-летнюю дочь Уайатт и девятилетнего сына Димитрия. Они не раз говорили, что хотят оградить детей от внимания публики.

«Мы не публикуем фотографии наших детей в открытом доступе, потому что считаем, что публичность — это личный выбор. Мы с женой выбрали карьеру, которая предполагает публичность, но мои дети этого не делали, поэтому я считаю, что они имеют на это право», — говорил Кутчер в интервью 2017 года для Thrive Global Podcast с iHeartRadio.

Ранее Мила Кунис рассказала о необычном спортивном хобби своей дочери. 