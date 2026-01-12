Сборы российских фильмов в новогодние праздники стали рекордными

В прошлом году в российский прокат на январских праздниках вышли две картины, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». За первый уикенд 2025 года их посмотрели 9,5 млн человек, а общие сборы двух картин в новогодние праздники составили 4,5 млрд рублей.