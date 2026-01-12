Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сборы российских фильмов в новогодние праздники стали рекордными

Фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино», вышедшие в прокат 1 января, собрали за этот период более 9 млрд рублей
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино», вышедшие в прокат 1 января, собрали более 9 млрд рублей за новогодние праздники, тем самым установив рекорд по сборам за такой период.

Как следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по состоянию на 12:40 мск 12 января три картины собрали 9,148 млрд рублей. Из них вторая часть «Чебурашки» собрала 4,967 млрд рублей, с большим отрывом возглавив прокат. На втором месте по сборам остается «Простоквашино». Картина заработала 2,094 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Буратино», собравший 2,071 млрд рублей.

В новогодние праздники также выросла и посещаемость кинотеатров: за 12 дней эти три картины посмотрели более 16 млн человек. Чаще зрители выбирали «Чебурашку 2», его посмотрели 9,3 млн человек. «Простоквашино» — 4,1 млн, а на «Буратино» пришли 3,8 млн человек.

В прошлом году в российский прокат на январских праздниках вышли две картины, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». За первый уикенд 2025 года их посмотрели 9,5 млн человек, а общие сборы двух картин в новогодние праздники составили 4,5 млрд рублей.