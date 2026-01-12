Сборы российских фильмов в новогодние праздники стали рекордными

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино», вышедшие в прокат 1 января, собрали более 9 млрд рублей за новогодние праздники, тем самым установив рекорд по сборам за такой период.
Как следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по состоянию на 12:40 мск 12 января три картины собрали 9,148 млрд рублей. Из них вторая часть «Чебурашки» собрала 4,967 млрд рублей, с большим отрывом возглавив прокат. На втором месте по сборам остается «Простоквашино». Картина заработала 2,094 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Буратино», собравший 2,071 млрд рублей.
В новогодние праздники также выросла и посещаемость кинотеатров: за 12 дней эти три картины посмотрели более 16 млн человек. Чаще зрители выбирали «Чебурашку 2», его посмотрели 9,3 млн человек. «Простоквашино» — 4,1 млн, а на «Буратино» пришли 3,8 млн человек.
В прошлом году в российский прокат на январских праздниках вышли две картины, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». За первый уикенд 2025 года их посмотрели 9,5 млн человек, а общие сборы двух картин в новогодние праздники составили 4,5 млрд рублей.