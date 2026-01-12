«Мощная история»: Хабенский рассказал о главном отличии третьего сезона «Метода»

«Метод» прошел путь от экспериментального «первоканального» сериала до современного стримингового проекта. Третий сезон вышел лучше остальных — в нем зрителям представили совсем другую историю, которая при этом сохраняет в себе главный созидательный посыл, заявил исполнитель главной роли, актер Константин Хабенский. В интервью проекту «Сноб» он признался, что согласился на съемки после разговора с режиссером Юрием Быковым, не читая сценарий.
По словам артиста, сначала он сомневался в необходимости снимать третий сезон популярного сериала, однако передумал после беседы с Быковым.
«Вдруг Юра Быков позвонил и сказал: “Я придумал, как перезапустить “Метод”. Как сделать из него совершенно новую, мощную историю”. Я спросил его тогда: “А ты уверен?” Он ответил, что на все 100 процентов. И я даже сценарий читать не стал: “Поехали!”», — вспоминает актер.
По его мнению, новый сезон смотрится не так, как остальные, но при этом остается верным себе и сохраняет созидательный посыл. Он заключается в том, что все беды берут начало в детстве. Таким образом он не оправдывает маньяков, но подталкивает родителей больше заниматься детьми.
Хабенский также напомнил, что первый «Метод» в свое время стал резонансным — его до сих пор любят и пересматривают. Однако третий сезон, по мнению актера, получился даже лучше предыдущих.
«Мы привыкли, что третья часть — это “небольшие осадки, облачность без прояснений”. Я пока видел ровно половину сезона, но уже могу сказать, что с “Методом” получилась совсем другая история», — заверил он.
Ранее стало известно, что Хабенскому пришлось сниматься в «Методе» с температурой под 40 градусов.