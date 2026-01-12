Юра Борисов с женой Анной Шевчук и дочерями — десятилетней Марфой и восьмилетней Акулиной — уехал отдыхать за город. 33-летний актер вместе с семьей погулял по заснеженному лесу.
Во время прогулки звезда сериала «Отчий берег» с радостью прыгнул в сугроб. Также он покатал наследниц на ватрушках. Однако в какой-то момент Борисов устал и сам лег на ватрушку. На обратной дороге его везли уже дочери.
Юра Борисов более десяти лет счастлив в браке с актрисой Анной Шевчук. Он познакомился с ней во время учебы в Щепкинском училище, а после его окончания женился на возлюбленной.
В 2015 году у пары родилась Марфа, а еще через два года — Акулина. Сегодня Шевчук работает менеджером своего мужа. Она также сопровождает его на важных мероприятиях.
В 2025 году актриса вместе с супругом посещала мировые кинопремии, в то числе «Оскар». Российского актера номиникровали в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора».
В конце 2025-го появились слухи о расставании Борисова и Шевчук. Однако они наглядно показывали, что в их семье все хорошо. В декабре пара дважды выходила в свет — они посетили премьеры фильмов «Буратино» и «Чебурашка 2». Компанию им составили дочери.
Ранее жена Юры Борисова показала редкие кадры с дочерьми на балу.