Жена Юры Борисова показала, как актер веселится с дочерями на отдыхе за городом

Актер покатал дочерей на ватрушках по лесу

Юра Борисов с женой Анной Шевчук и дочерями — десятилетней Марфой и восьмилетней Акулиной — уехал отдыхать за город. 33-летний актер вместе с семьей погулял по заснеженному лесу.

Юра Борисов, фото: соцсети
Юра Борисов, фото: соцсети

Во время прогулки звезда сериала «Отчий берег» с радостью прыгнул в сугроб. Также он покатал наследниц на ватрушках. Однако в какой-то момент Борисов устал и сам лег на ватрушку. На обратной дороге его везли уже дочери.

Юра Борисов с дочерями, фото: соцсети
Юра Борисов с дочерями, фото: соцсети

Юра Борисов более десяти лет счастлив в браке с актрисой Анной Шевчук. Он познакомился с ней во время учебы в Щепкинском училище, а после его окончания женился на возлюбленной.

В 2015 году у пары родилась Марфа, а еще через два года — Акулина. Сегодня Шевчук работает менеджером своего мужа. Она также сопровождает его на важных мероприятиях.

Юра Борисов, с дочерями фото: соцсети
Юра Борисов, с дочерями фото: соцсети

В 2025 году актриса вместе с супругом посещала мировые кинопремии, в то числе «Оскар». Российского актера номиникровали в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора».

Юра Борисов с семьей на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Юра Борисов с семьей на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

В конце 2025-го появились слухи о расставании Борисова и Шевчук. Однако они наглядно показывали, что в их семье все хорошо. В декабре пара дважды выходила в свет — они посетили премьеры фильмов «Буратино» и «Чебурашка 2». Компанию им составили дочери.

Ранее жена Юры Борисова показала редкие кадры с дочерьми на балу. 