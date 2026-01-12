«Вечный зов» — эпический советский телесериал из двух сезонов, снятый по одноименному роману Анатолия Иванова. Он рассказывает о нелегкой жизни нескольких поколений семейства Савельевых, коренных жителей маленького села, затерянного в заснеженной Сибири. События охватывают период с 1906 по 1960 год: от возвращения искалеченных односельчан Савельевых после русско-японской войны до судьбоносных решений старшего сына Антона, который уезжает в город и становится членом социал-демократической партии. Младшие братья, Федор и Иван, работают у зажиточного Михаила Кафтанова.
История Савельевых и их односельчан из вымышленной Михайловки требовала достоверных декораций: заснеженные села, горы и реки должны были выглядеть так, будто сошли со страниц романа. Все это съемочная группа «Мосфильма» нашла не в Сибири, а на Урале, в Башкирской АССР. Расскажем об основных локациях подробно.
Локации, где снимали сериал «Вечный зов»
На первый взгляд может показаться странным, что сибирскую деревню снимали на Урале. но в этом нет ничего удивительного: Башкирия ближе к Москве, природа очень похожа, да и сами съемки дешевле.
Деревня Елабуга
Исчезнувшая деревня в Дуванском районе Башкирской АССР (ныне Республики Башкортостан). Здесь были сняты первые кадры сериала: околица деревни, скала и река Юрюзань, которая в «Вечном зове» предстала под именем Громотухи. Сегодня Елабуга заброшена, но окружающие ландшафты остались неизменными — те же леса, река и утесы, которые зрители помнят с экрана. Прогуливаясь по этим местам, легко представить, как здесь разворачивались первые события эпопеи.
Село Тастуба
В XVIII веке здесь был построен дом купца Масленникова, а в 1970-х годах он стал домом Михаила Кафтанова, богатого хозяина деревни в сериале. Сам дом не сохранился, осталась лишь старая лавка, но дух места по-прежнему жив: широкие улицы и старые строения напоминают о съемках и помогают представить, как разворачивались события «Вечного зова».
Село Ярославка
Центральное здание третьей бригады в Ярославке «сыграло» роль сельсовета. Здесь снимали сцену разгрома правления бандой Кафтанова. В том же селе, в местной бане, проходили съемки народного обряда новоселья, добавившего картине атмосферу традиционной деревенской жизни. Даже сегодня эти места сохраняют узнаваемый дух «Вечного зова».
Село Дуван
Именно из Дувана привезли лошадей для первых серий — орловских рысаков и башкирских коней. В окрестных селах Калмаш и Потаповка создавали «улицы Михайловки», для чего на время съемок убрали все электрические столбы. Сегодня эти места по-прежнему сохраняют атмосферу деревни из сериала, и легко представить, как по ним скакали герои «Вечного зова».
Природные локации
Множество сцен «Вечного зова» снимали в уникальных природных уголках Башкирии. На Кривом озере располагалась заимка Кафтанова, а здесь же проходила сцена переправы Фёдора Савельева через реку. Гора Большая Тастуба с Петропавловской часовней мелькала в кадре как символ просторов, а скала Сабакай превратилась в Звенигору, где скрывался Антон Савельев.
Некоторые села сегодня уже не существуют, но именно благодаря сериалу их образы сохранились — на кинопленке и в памяти зрителей. «Вечный зов» подарил Башкирии особый статус: пейзажи этих мест стали символом сибирской глубинки, а маршрут по деревням, рекам и скалам до сих пор привлекает поклонников эпопеи.
Интересные факты о съемках сериала «Вечный зов»
Съемки «Вечного зова» длились целых 10 лет — с 1973 по 1983 год. За это время на площадке произошло множество событий, о которых знают далеко не все зрители.
Валерий Хлевинский, сыгравший Антона Савельева, чуть не погиб во время съемок: заснув в автобусе у речного обрыва, он проснулся уже в падающем автобусе и чудом остался жив.
Печальный факт — Ефим Копелян, исполнивший роль кулака Кафтанова, умер прямо во время съемок. Роль в «Вечном зове» стала для него последней. Однажды он забыл снять наручные часы в кадре, из-за чего сцену пришлось переснимать — актер устроил скандал.
Юрий Смирнов, сыгравший предателя Полипова, настолько убедительно вошел в роль, что после выхода сериала ему предлагали играть только отрицательных персонажей. Он оказался единственным из основного состава, кто не получил Государственную премию.
Автор романа Анатолий Иванов фактически стал членом съемочной группы: режиссеры часто звонили ему прямо на площадку и просили срочно переписать диалоги, если актеры считали слова персонажей «неживыми».
После окончания съемок некоторые сцены, связанные со сталинскими репрессиями, вызвали недовольство руководства страны. Создателей фильма вызвали в Комитет госбезопасности и потребовали вырезать спорные эпизоды. В 1990-х годах при реставрации фильма сцены вернули, а количество серий увеличилось до 27.
Без каскадеров проходил эпизод, в котором Кафтанов травит на Федора Савельева собак. Псов действительно натравили на актера, но перед этим на него надели толстую дубленку.