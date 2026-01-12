Исчезнувшая деревня в Дуванском районе Башкирской АССР (ныне Республики Башкортостан). Здесь были сняты первые кадры сериала: околица деревни, скала и река Юрюзань, которая в «Вечном зове» предстала под именем Громотухи. Сегодня Елабуга заброшена, но окружающие ландшафты остались неизменными — те же леса, река и утесы, которые зрители помнят с экрана. Прогуливаясь по этим местам, легко представить, как здесь разворачивались первые события эпопеи.