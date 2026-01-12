Ричмонд
Литвинова поделилась грустными мыслями в день 59-летия: «Страшный грех человека»

Актриса в личный праздник записала грустное видео
Рената ЛитвиноваИсточник: Legion-Media

Рената Литвинова 12 января отмечает день рождения — ей исполняется 59 лет. В своем блоге звезда опубликовала грустное видео. Она сидела в деревянном доме у открытого окна и смотрела на падающий снег. Актриса была одета в черный свитер и длинную юбку. Она позировала без макияжа.

Рената Литвинова, фото: соцсети

Литвинова также поделилась грустными рассуждениями в честь личного праздника.

«В юности прочитала где-то еще про один страшный грех человека — дожить до 60», — написала звезда, которой через год исполнится 60.

Многие поклонники не согласились с этим утверждением. Они считают, что долгая жизнь — это дар свыше.

Рената Литвинова, фото: соцсети

«Абсолютно никакого греха не вижу, сколько отпущено, столько и живите», «Ну какой же это грех? Это счастье — жить себе и жить! И еще жить много-много лет!», «Ну так и Вам не 60 еще. С днем рождения, Рената Муратовна! Любви», «Рената, у Вас нет возраста, Вы прекрасны! С днем рождения! Любви и счастья Вам!», «Вы и в 90 будете прекрасны, дорогая Рената Муратовна», «Грех — это когда ты в нагрузку. А так блистать — это пример!».

Напомним, Рената Литвинова в 2022 году эмигрировала во Францию. Там она занимается постановкой собственных спектаклей, с которыми гастролирует по европейским городам, а также участвует в модных показах. За эти годы актриса несколько раз приезжала в Москву, чтобы навестить маму.

Ранее Рената Литвинова призналась, что скучает по России. 