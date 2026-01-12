Получивший гражданство Франции Джордж Клуни вернулся в США

В декабре стало известно, что Джордж Клуни, его жена и двое детей получили французское гражданство. Семья в 2021 году приобрела на юге Франции винодельческое поместье Domaine de Canadel. В конце 2025-го Клуни заявил, что именно во Франции он вместе с семьей чувствует себя счастливее всего. Он рассказал, что не хотел бы воспитывать своих детей в Лос-Анджелесе.