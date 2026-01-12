Разросшийся до трех сезонов детективный спин-офф милого ужастика «Семейка Аддамс» успешно продолжился на Netflix в августе и сентябре 2025 года. Детище Тима Бертона, Джеймса Маршалла и Ганджи Монтейру в новых эпизодах не только осталось таким же красочным и костюмированным, но углубилось в «складках» родословной Уэнздей. На радость аудитории, авторы вернули активное участие таких полюбившихся персонажей, как дяди Фестера (Фред Армисен) и Вещи. Тогда как героиня Дженны Ортеги отрастила небывалую харизму, порой нарушающую мрачный образ ученицы академии Невермор — за что и получила возмущенные комментарии от зрителей.