Авторы этих сериалов смогли подобрать ключик и впечатлить аудиторию нетривиальными сюжетами, правдоподобной и красивой актерской работой, а также качественной режиссурой. Какими именно сериалами был увлечен весь мир в 2025 году – вспоминаем в нашей киноподборке.
«Больница Питт», 1 сезон
Зарубежная медицинская драма творческого союза, выпустившего ранее успешный сериал «Скорая помощь» (1994-2009) – режиссера Р. Скотта Геммилла, а также продюсеров Джона Уэллса и Ноа Уайли. Новое творение троицы должно было стать сиквелом, но из-за сложности получения разрешения от правообладателя концепцию пришлось поменять. Несмотря на все сложности, шоу «Больница Питт» покорило разномастную аудиторию. Цифровая премьера первого сезона состоялась 9 января 2025 года. Спустя год, лента получила продолжение.
Пятнадцать серий рассказывают о каждом часе 15-часовой смены неотложной помощи в выдуманной травматологической больнице Питтсбурга. Герои – совсем молодой медперсонал и матерые врачи в исполнении Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрика Болла, Кэтрин ЛаНаса, Суприи Ганеш и других – сталкиваются с классическими проблемами постпандемийной реальности: отсутствием финансирования, нехваткой ресурсов, персонала и отсутствием времени на решение личных проблем.
«Игра в кальмара», 3 сезон
Нашумевшее южнокорейское выживалити впечатлило фанатов своим финалом ничуть не меньше двух первых сезонов. Правда, сложно сказать, в положительную ли сторону. Режиссером и сценаристом заключительных шести эпизодов вновь выступил титулованный «Эмми» Хван Дон Хек. Кинематографист не планировал так растягивать проект, но из-за большого общего хронометража пришлось разбивать «Игру в кальмара». Общее впечатление от сериала это не ухудшило, пусть интрига и чуть подрастрепалась, зато долгожданный конец оказался слишком философским — оставил ощущение излишнего фарса и недосказанности.
Новые эпизоды, вышедшие на стриминге Netflix 27 июня 2025 года, продолжат повествование о судьбе главного героя по имени Сон Ки Хун (Ли Джон-джэ), или игрока под роковым номером 456. Выживший после подавления военного мятежа, персонаж винит себя в гибели сокомандников. Чтобы почтить память друзей и поставить точку в этой смертельной игре, Сон Ки Хун вновь вступает в опасное испытание. Препятствовать ему продолжит ныне Ведущий, или победитель Хван Ин Хо (Ли Бен-хон) под номером 001, а также детектив Хван Джун-хо (Ви Ха-джун).
«Одна из многих», 1 сезон
Американская фантастическая драма в постановке Винса Гиллигана для платформы Apple TV+ была заказана сразу в двух сезонах. Премьера первого с актрисой Ри Сихорн в главной роли состоялась 7 ноября 2025 года, изрядно порадовав зрителей не только философской атмосферой с красочным визуальным рядом и понятным юмором, но и нестандартной подачей.
Действие в сериале «Одна из многих» происходит в городе Альбукерке штата Нью-Мехико, где обитает главная героиня — циничная писательница любовных Кэрол Стурка. Она единственная, кто получил иммунитет от инопланетного вируса. Весь остальной мир благодаря прогрессирующему патогену подвергся принудительной «позитивизации» — исчезли ссоры, войны, насилие и воцарился мир на всей планете. Однако Кэрол не устраивает всеобщее счастье, и девушка надеется вернуть ход жизни на круги своя.
«Разделение», 2 сезон
Научно-фантастической драме с элементами психологического триллера под режиссурой Бена Стиллера удалось продержать зрителей в напряжении целых два сезона и оставить запал на третий. Начавшись в 2022-ом, загадочный сюжет — дело рук Ифы Макардл — вновь подтвердил звание «Лучшего драматического сериала» операторской работой, современным саунд- и продакшн-дизайном. Безупречной, по мнению критиков, осталась актерская игра Адама Скотта, компанию которому составили Бритт Лауэр, Зак Черри, Патриция Аркетт и другие.
Созданное для Apple TV+ пока 19-серийное телешоу «Разделение» рассказывает об одноименной медицинской процедуре, способной отделить рабочие восприятия от обыденных. Внедрять инновацию собственным сотрудникам стала корпорация Lumon Industries, чтобы контролировать их деятельность. Первым осознавать неладное и собирать свои личности по крупицам начал Марк Скаут — работник отдела «Обработка макроданных», переживающий загадочную гибель супруги Джеммы.
«Уэнздей», 2 сезон
Разросшийся до трех сезонов детективный спин-офф милого ужастика «Семейка Аддамс» успешно продолжился на Netflix в августе и сентябре 2025 года. Детище Тима Бертона, Джеймса Маршалла и Ганджи Монтейру в новых эпизодах не только осталось таким же красочным и костюмированным, но углубилось в «складках» родословной Уэнздей. На радость аудитории, авторы вернули активное участие таких полюбившихся персонажей, как дяди Фестера (Фред Армисен) и Вещи. Тогда как героиня Дженны Ортеги отрастила небывалую харизму, порой нарушающую мрачный образ ученицы академии Невермор — за что и получила возмущенные комментарии от зрителей.
Речь в продолжении сериала «Уэнздей» пойдет о возвращении главной героини в школу-интернат для «изгоев» с суперспособностями. Только теперь дочь Мортиши и Гомера Аддамс расследует не собственное происхождение, а наоборот — смерть близкой подруги Энид Синклер (Эмма Майерс).
«Переходный возраст», 1 сезон
Британский мини-триллер об обвинении в подростка в убийстве стал настоящим хитом — рекордное количество просмотров на стриминге Netflix за первые 11 дней достигло цифры в 66,3 млн. Создатели сериала — сценарист Джек Торн, режиссер Фил Барантини и исполнитель главной роли Стивен Грэм — смогли надавить на «больную мозоль» родительства и поднять ворох актуальных для молодежи проблем: буллинг и жестокость среди подростков, избыточную маскулинность и нарочитую мизогинию окружающего их общества. Впечатлил зрителей экзистенциальной драмы и уникальный прием one-shot: каждый из четырех эпизодов снят одним непрерывным кадром, что усилило эффект реальности и добавило напряжения от происходящего на экране.
Главными действующими лицами криминального сериала «Переходный возраст» являются 13-летний Джейми Миллер и его семья, в чей дом и вламывается полиция с обвинениями в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Несовершеннолетнего парня допрашивают. После чего начинается тщательное расследование в стенах школы, где вскрываются подробности травли в соцсетях.