Селену Гомес заподозрили в беременности из-за выхода на премии

Фанаты заметили, что певица положила руку на живот

Певица и актриса Селена Гомес спровоцировала слухи о беременности. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media

Знаменитость и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для мероприятия черное макси-платье с открытыми плечами, верх которого был украшен белыми перьями. Поп-исполнительница также надела массивные серьги и кольца. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.

Бенни Бланко и Селена Гомес
Бенни Бланко и Селена ГомесИсточник: Legion-Media

«Искренние улыбки у обоих, при этом они держатся за животы...Интересно, зачем?», «На каждой фотографии она держит руку на животе», — писали читатели Daily Mail.

В сентябре 2024 года звезда рассказала в интервью Vanity Fair., что у нее сейчас такие проблемы со здоровьем, что беременность «поставит под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка». Знаменитость заявила, что планировала создать семью к тому времени, как ей исполнится 35 лет. Затем она впервые призналась, что не сможет выносить ребенка.

«У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось горевать некоторое время», — добавила знаменитость.

Ранее Селена Гомес ответила на критику ее изменившегося голоса.