Дженнифер Лоуренс повторила образ Бейонсе 11-летней давности

Актриса пришла в прозрачном платье на кинопремию

Дженнифер Лоуренс эффектно появилась на красной дорожке 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла 11 января в Лос-Анджелесе. 35-летняя актриса надела прозрачное платье Givenchy с цветочной вышивкой и глубоким декольте.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

В похожем наряде от Givenchy певица Бейонсе блистала в 2015 году на Met Gala. Тогда звезда надела прозрачное платье, расшитое стразами и кристаллами.

Лоуренс дополнила свой образ шалью кремового оттенка с вышивкой и клатчем. Стилисты сделали звезде модную укладку, а визажисты — нежный макияж.

Актриса была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Умри, моя любовь», в котором она сыграла вместе с Робертом Паттинсоном. Лоуренс перевоплотилась в картине в молодую женщину, которая страдает от послеродовой депрессии. Однако победительницей в этой номинации стала Джесси Бакли, сыгравшая в «Гамнете».