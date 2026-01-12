Ричмонд
Бывшая возлюбленная Тома Круза флиртовала с Джейкобом Элорди на «Золотом глобусе»

Актрису Ану де Армас засняли за флиртом с Джейкобом Элорди на «Золотом глобусе»
Ана де Армас и Джейкоб Элорди
Ана де Армас и Джейкоб ЭлордиИсточник: Соцсети

Экс-возлюбленная актера Тома Круза Ана де Армас флиртовала с артистом Джейкобом Элорди на публике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитость появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла 12 января в Лос-Анджелесе. Актриса встретилась на мероприятии с коллегой Джейкобом Элорди, известным по сериалу «Эйфория». По информации журналистов, артисты без стеснения демонстрировали нежные чувства к друг другу. Знаменитости общались с улыбками на лице и держались за руки.

В октябре 2025 года стало известно, что Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа.

«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения как пары подошли к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не будут встречаться. Они просто поняли, что не смогут зайти слишком далеко, и что им лучше быть приятелями», — заявил инсайдер издания The Sun.

Ранее ДиКаприо высмеяли за романы с девушками вдвое моложе актера.