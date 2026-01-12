Разброс в жанровых классификациях и актерских предпочтениях велик: красочный ужастик Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком, черная комедия с Леонардо ДиКаприо, хореографический экшен с Аной де Армас, добродушный боевик с Флоренс Пью и даже героический триллер с Томом Крузом. Рассказываем про шесть самых громких премьер Голливуда в 2025 году, с которыми стоит познакомиться (если вдруг не успели).
«Супермен»
Свежая супергеройская работа режиссера Джеймса Ганна, ставший хитом кассовых сборов в 2025 году. Как и всегда, фильм нового главы DC Studio наполнен качественной музыкой и картинкой, а также пропагандирует добро. Однако сравнивать переосмысленную картину с предыдущими экранизациями истории Кларка Кента бессмысленно. «Супермен» с Дэвидом Коренсветом и Рэйчел Броснахэн — не взгляд под иным углом, а всего лишь перезапуск серии фильмов о Супермене. Или другими словами — расширение медиафраншизы.
Новый фантастический боевик рассказывает о появлении на Земле младенца с планеты Криптон и его дальнейшей судьбе в качестве спасителя человечества. Став во взрослом возрасте борцом за справедливость, скрывающемуся под личиной репортера по имени Кларк Кент, супергерою предстоит подтвердить свое честное имя. Однако антагонист Лекс Лютор (Николас Холт) вместе со своими приспешниками постарается помешать поддержанию мира и спокойствия на земле.
«Громовержцы*»
Новый фантастический боевик продюсера Кевина Файги и режиссера Джейка Шредера об отбросах супергеройского мира под кодовым названием «Громовержцы*» — можно сказать, ответная реакция на «реинкарнацию» студии DC. Признаться, даже фанаты компании Marvel не строили великих ожиданий относительно финальной ленты Пятой фазы этой киновселенной. Однако экранные события во главе с персонажами Флоренс Пью, Себастиана Стэна и Ольги Куриленко приятно удивили аудитории.
Несостоявшимся супергероям и бывшим преступникам придется объединится ради выживания и выполнения единой миссии по устрашению главы ЦРУ. Более того, антигероям с доброй и совестливой душой предстоят продемонстрировать, что не силой и оружием едиными строится мир во всем мире.
«Битва за битвой»
Политическая трагикомедия режиссера и сценариста Пола Томаса Андерсона получила самые высокие отзывы кинокритиков. Не только благодаря остросюжетному сценарию и актерской работе Леонардо ДиКаприо с Шоном Пенном, но и высоким укоризненным мотивам. Прикрываясь черном юмором, автор картины «Битва за битвой» поднимает глобальные проблемы общества: начиная с «отцов и детей» и их пороков, до расовой ненависти.
Пэт Калхун «из гетто» вместе со своей девушкой Перфидией (Тейяна Тейлор) — левые революционеры, совершавшие гнусные диверсии и налеты в 2000-х. Рождение дочери меняет их планы на жизнь: мужчина мечтает о семейной идиллии, тогда как его возлюбленная завязывать с криминалом не собирается. Предательство Перфидии вынуждает главного героя удариться в бега под поддельными документами. Однако зависимости и мстительное прошлое в лице офицера Стивена Локджо не оставляет ему шанса на спокойную жизнь.
«Франкенштейн»
Фантастическая драма знаменитого хоррор-сказочника Гильермо Дель Торо вновь напоминает, что даже в самые темные времена добро должно и будет выживать. Правда фильм «Франкенштейн», пусть и придерживается литературного сюжета, все же представляет собой весьма вольную экранизацию готического романа Мэри Шелли. Зато мистические и по театральному красочные образы, созданные кинематографистом в дуэте с актерскими способностями Оскара Айзека и Джейкоба Элорди, понравятся даже самым искушенным зрителям.
Главным героем экранного повествования является потомственный ученый Виктор Франкенштейн, спонсируемый одним из родственников. Неограниченные эксперименты и мечта об оживлении мертвых приводят к созданию им искусственного человека. Осознав, какое чудовище он сотворил, Виктор отрекается от него. Тогда творение Франкенштейна начинает преследовать своего «отца».
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Восьмая и завершающая часть в знаменитой франшизы, снятая режиссером Кристофером Маккуорри, оказалась самым затратным фильмом с бюджетом около 300-400 млн долларов. Однако вложения в картину «Миссия невыполнима: Финальная расплата» оправдались. Том Круз в образе агента Итана Ханта, которого он играет на протяжении 29 лет, пришелся по вкусу как фанатам серии, так и критикам.
Всего 72 часа отведено команде Итана Ханта на спасение мира и предотвращение глобальной катастрофы. Героям предстоит проникнуть на затонувшую российскую подлодку ради обезвреживания искусственного интеллекта Entity, собирающегося уничтожить человечество.
«Балерина»
Долгожданный и первый полнометражный спин-офф по киновселенной Джона Уика в постановке Лена Уайзмана по сценарию Шея Хаттена можно смело назвать «провалом года». Фильм «Балерина» был подвергнут жесточайшей критике за поверхностное отношение к персонажам и сюжету. И, несмотря на эффектное появление Аны де Армас в качестве центрального персонажа, камео Киану Ривза и красочные экшен-сцены, прокат ленты провалился. Премьера принесла студии Lionsgate лишь убытки в размере 94 млн долларов.
Пятый фильм во франшизе посвящен Еве Макарро — дочери киллера Хавьера из синдиката «Руска Рома» и его коллеги из религиозного культа. С самого детства героиню готовят к ремеслу убийцы, совмещая навыки с искусством балета. Сама же Ева, как и полагается, все это время испытывает ненависть могущественному клану и вынашивает план мести за гибель отца.