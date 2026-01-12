Пэт Калхун «из гетто» вместе со своей девушкой Перфидией (Тейяна Тейлор) — левые революционеры, совершавшие гнусные диверсии и налеты в 2000-х. Рождение дочери меняет их планы на жизнь: мужчина мечтает о семейной идиллии, тогда как его возлюбленная завязывать с криминалом не собирается. Предательство Перфидии вынуждает главного героя удариться в бега под поддельными документами. Однако зависимости и мстительное прошлое в лице офицера Стивена Локджо не оставляет ему шанса на спокойную жизнь.