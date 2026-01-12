Кайли Дженнер страстно поцеловала Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе»

Знаменитость посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», чтобы поддержать своего возлюбленного. Модель не сопровождала актера на красной дорожке, но присутствовала в зале. Артист забрал награду в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» за роль в фильме «Марти Великолепный». На мероприятии звезда реалити-шоу и актер страстно поцеловались перед гостями.