Кайли Дженнер страстно поцеловала Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе»

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер страстно поцеловала актера Тимоти Шаламе на публике. Фото опубликованы на сайте People.
Знаменитость посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», чтобы поддержать своего возлюбленного. Модель не сопровождала актера на красной дорожке, но присутствовала в зале. Артист забрал награду в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» за роль в фильме «Марти Великолепный». На мероприятии звезда реалити-шоу и актер страстно поцеловались перед гостями.
Ранее Кайли Дженнер в латексном комбинезоне повторила образ Бритни Спирс.