Равшана Куркова показала фото с отдыха с детьми за границей

31 мая 2023 года артистка сообщила о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Куркова тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя мужчины, от которого родила дочь Самиру, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.