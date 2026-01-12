Ричмонд
Равшана Куркова показала фото с отдыха с детьми за границей

Актриса опубликовала фото с сыном и дочерью
Равшана Куркова с детьми / фото: соцсети
Равшана Куркова с детьми / фото: соцсети

Актриса Равшана Куркова призналась подписчикам, что находится с детьми за границей. Звезда предпочла пляжный отдых с сыном и дочерью. Она поделилась редкими семейными фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Первенцу знаменитости пять лет. Актриса родила Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна. Она впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что была не готова раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с сыном.

31 мая 2023 года артистка сообщила о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Куркова тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя мужчины, от которого родила дочь Самиру, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

Ранее Равшана Куркова показала подросших детей в новогодней фотосессии.