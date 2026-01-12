Ричмонд
Юлия Снигирь показала редкое фото с матерью

Актриса снялась с матерью в ресторане

Актриса Юлия Снигирь снялась со своей матерью. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадром с семейного ужина в московском ресторане. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Женщины позировали за столом артисту Евгению Цыганову.

Юлия Снигирь с матерью / фото: соцсети
Знаменитость родилась в городе Донской Тульской области. Ее мать Светлана Сирискина работала телефонисткой на АТС, а отец Виктор Сирискин был тренером по шахматам.

Артистка признавалась в интервью «Газете.Ru», что в детстве сильно комплексовала из-за внешности. Знаменитость называли «худышкой», как одну из героинь бразильского сериала. По словам Снигирь, она болезненно воспринимала эту кличку. Актриса не носила мини, потому что стеснялась своих ног. Звезда смогла избавиться от комплексов уже во взрослом возрасте, когда стала сниматься в кино.

Ранее Юлия Снигирь показала редкое фото 9-летнего сына.