Юлия Снигирь показала редкое фото с матерью

Артистка признавалась в интервью «Газете.Ru», что в детстве сильно комплексовала из-за внешности. Знаменитость называли «худышкой», как одну из героинь бразильского сериала. По словам Снигирь, она болезненно воспринимала эту кличку. Актриса не носила мини, потому что стеснялась своих ног. Звезда смогла избавиться от комплексов уже во взрослом возрасте, когда стала сниматься в кино.