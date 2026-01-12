Ричмонд
Кинотеатры пообещали снижение цен на билеты после резкого роста в праздники

Член совета АВК Исаев: после праздников цены на билеты в кино начнут снижаться
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

В России во время новогодних праздников стоимость билетов в кино резко подскочила, что напрямую связано с ростом спроса на сегмент развлечений. В ближайшее время цены будут корректироваться и постепенно поползут вниз, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Цены на билеты в кино растут на протяжении нескольких последних лет, что обусловлено многими факторами, включая экономическую ситуацию в стране. Причем дорожали киносеансы значительно медленнее, чем потребительская картина, а сегодня цены в целом приблизились к сбалансированному уровню, отметил Исаев.

«После новогодних праздников цена билета будет корректироваться и идти вниз. На новогодних праздниках цена на билеты в кино действительно была довольно высокой, как, в общем-то, наверное, и везде», — добавил эксперт.

Он пояснил, что во время каникул отмечается рост цен во всем сегменте развлечений – билеты дорожают не только в кинотеатрах, но также в обычных театрах, цирках, на новогодние представления. Причем темпы роста часто значительно выше, чем в киноиндустрии, которая просто следует общему тренду инфляции, заключил Исаев.

Ранее российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе.