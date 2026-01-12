Кинотеатры пообещали снижение цен на билеты после резкого роста в праздники

Он пояснил, что во время каникул отмечается рост цен во всем сегменте развлечений – билеты дорожают не только в кинотеатрах, но также в обычных театрах, цирках, на новогодние представления. Причем темпы роста часто значительно выше, чем в киноиндустрии, которая просто следует общему тренду инфляции, заключил Исаев.