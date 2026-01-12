Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алена Хмельницкая отметила 55-летие и сообщила о появлении внучки

Актриса отпраздновала день рождения с семьей в Таиланде
Алена Хмельницкая, фото: соцсети
Алена Хмельницкая, фото: соцсети

12 января Алене Хмельницкой исполнилось 55 лет. Свой юбилей актриса встретила за границей. Вместе с дочерями и внуками она отдыхает в Таиланде.

В личном блоге актриса опубликовала серию праздничных фото, на которых стояла на фоне голубого океана с букетом роз в руках. Знаменитость была одета в черные брюки, прозрачный белый топ и соломенную шляпу. Также актриса показала праздничный торт.

Алена Хмельницкая, фото: соцсети
Алена Хмельницкая, фото: соцсети

«С днем рождения меня! Спасибо маме и папе за жизнь и бесконечную любовь! Я пытаюсь нести эту любовь, несмотря ни на что. Я нахожусь сегодня со своими дочками, с внуком и внучкой, с зятем, со своей семьей в нереально красивом месте, это ли не счастье. У меня есть мои друзья, мои родные люди и любимая работа, я за это очень благодарна. И я умею радоваться, это здорово. Лечу дальше! Урааааа!!!», — написала именинница.

Напомним, Алена Хмельницкая была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Они поженились в 1993 году. В этом браке родились две дочери — Александра и Ксения. О том, что Кеосаян и Хмельницкая расстались, стало известно в 2014 году.

В 2024 году актриса впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Александра родила сына Гаспара. О том, что у нее есть еще и внучка, Хмельницкая упомянула впервые, не оставив подробностей.