«С днем рождения меня! Спасибо маме и папе за жизнь и бесконечную любовь! Я пытаюсь нести эту любовь, несмотря ни на что. Я нахожусь сегодня со своими дочками, с внуком и внучкой, с зятем, со своей семьей в нереально красивом месте, это ли не счастье. У меня есть мои друзья, мои родные люди и любимая работа, я за это очень благодарна. И я умею радоваться, это здорово. Лечу дальше! Урааааа!!!», — написала именинница.