Эмму Стоун заподозрили в новой пластической операции: «Выглядит совсем по-другому»

Голливудская актриса Эмма Стоун спровоцировала слухи о новой пластической операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
37-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в пастельном желтом топе и макси-юбке в пайетках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ звезды, а на ее лицо. Поклонники заметили, что актриса стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала подтяжку лица.
«В последнее время она выглядит совсем по-другому», «Она делала какие-то процедуры на лице или это просто макияж?», «Стоун сделала подтяжку лица», — писали пользователи Reddit.
Впервые слухи о пластике звезды возникли в сентябре 2025 года, когда она появилась на показе Louis Vuitton в Париже. Однако знаменитость никак не отреагировала на предположения фанатов.
Ранее Эмма Стоун рассказала, как ее уговорили побриться налысо.