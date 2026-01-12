Ричмонд
Эмму Стоун заподозрили в новой пластической операции: «Выглядит совсем по-другому»

Актриса Эмма Стоун спровоцировала слухи о подтяжке лица из-за выхода на премии

Голливудская актриса Эмма Стоун спровоцировала слухи о новой пластической операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media

37-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в пастельном желтом топе и макси-юбке в пайетках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ звезды, а на ее лицо. Поклонники заметили, что актриса стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала подтяжку лица.

«В последнее время она выглядит совсем по-другому», «Она делала какие-то процедуры на лице или это просто макияж?», «Стоун сделала подтяжку лица», — писали пользователи Reddit.

Впервые слухи о пластике звезды возникли в сентябре 2025 года, когда она появилась на показе Louis Vuitton в Париже. Однако знаменитость никак не отреагировала на предположения фанатов.

Ранее Эмма Стоун рассказала, как ее уговорили побриться налысо.