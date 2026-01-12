Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глафира Тарханова рассказала об опыте домашних родов

Актриса призналась, что не планировала быть многодетной мамой
Глафира Тарханова (фото: соцсети)
Глафира Тарханова (фото: соцсети)

Актриса Глафира Тарханова рассказала об опыте четырех домашних родов. Воспоминаниями она поделилась на шоу «В гостях у Ханги».

У 42-летней знаменитости и ее мужа Алексея Фаддеева пятеро детей, самому младшему из которых полтора года. Только старший из них появился на свет в роддоме, и опыт актрисе не понравился, однако она подчеркивает, что не агитирует за домашние роды.

Звезда также отметила, что есть признаки, по которым можно понять, что во время домашних родов что-то идет не так, и успеть обратиться в больницу.

Она подчеркнула, что матери при этом необходима тщательная подготовка и помощь профессионалов. Во время каждой беременности актриса посещала курсы для будущих мам.

«Я только перед пятыми родами не ходила ни на какие курсы, а перед предыдущими ходила, потому что мне надо было настроиться на этот процесс, понять, что за чем происходит. Зато во время пятых родов я уже чётко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять», — отметила она.

Кроме того, актриса призналась, что не планировала становиться многодетной мамой.

Ранее Глафира Тарханова рассказала об абьюзе коллеги в театре.