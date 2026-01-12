Глафира Тарханова рассказала об опыте домашних родов

«Я только перед пятыми родами не ходила ни на какие курсы, а перед предыдущими ходила, потому что мне надо было настроиться на этот процесс, понять, что за чем происходит. Зато во время пятых родов я уже чётко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять», — отметила она.