Звезда «Клюквенного щербета» Гюнгер признался в употреблении наркотиков

Актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале «Клюквенный щербет», на допросе в полиции признался в употреблении наркотиков
Догукан Гюнгер в сериале «Клюквенный щербет»

Актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале «Клюквенный щербет», на допросе в полиции признался в употреблении наркотиков. Об этом сообщает турецкий телеканал AHaber.

«Я признаюсь, что употреблял наркотики, и раскаиваюсь по этому поводу. Больше не буду употреблять запрещенные вещества… Отдельно подчеркну, что никому не давал наркотики, не участвовал в подобных вечеринках», — заявил турецкий актер.

По информации журналистов, актера отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Напомним, в конце декабря 2025 года полиция Стамбула провела масштабные рейды в 34 ночных клубах. Были задержаны 17 человек, полиция изъяла наркотики и оружие. В их число вошли актер Догукан Гюнгер, «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу, президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран и телеведущий Мехмет Акиф Эрсой.